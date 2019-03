Murray Energy Corporation tiendra une téléconférence pour les investisseurs, sur les résultats financiers et d'exploitation du quatrième trimestre et de fin d'année 2018





Murray Energy Corporation (« Murray Energy ») a annoncé qu'elle tiendra une téléconférence pour les investisseurs afin de discuter des résultats financiers et d'exploitation du quatrième trimestre et de fin d'année 2018, le jeudi 21 mars 2019 à 11 h, heure avancée de l'Est. L'accès à la téléconférence pour les investisseurs sera limité aux détenteurs de : Facilités de prêts à terme sécurisés de superpriorité, échéant en 2022 (collectivement « Prêts à terme sécurisés de superpriorité »), datés du 29 juin 2018 ; les Facilités de prêts à terme sécurisés échéant en 2020 (collectivement « Prêts à terme sécurisés de premier rang »), datées du 16 avril 2015, telles qu'amendées ; les Billets garantis de premier rang à 12 % échéant en 2024 (« Billets garantis par un privilège de rang 1,5 »), datés du 29 juin 2018 ; les Billets garantis de premier rang à 11,25 % échéant en 2021 (« Billets garantis par un privilège de deuxième rang »), datés du 16 avril 2015, tels qu'amendés ; la Facilité de crédit renouvelable et la facilité FILO (collectivement « Facilité de crédit renouvelable »), datée du 5 décembre 2013, telle qu'amendée et retraitée le 29 juin 2018 ; et certaines maisons de courtage et certains analystes en valeurs mobilières.

Murray Energy a publié des instructions spécifiques pour les investisseurs quant à la façon d'accéder à la téléconférence, sur le site Internet sécurisé destiné aux investisseurs de Murray Energy, accessible par les utilisateurs certifiés via la page « Investisseurs » de notre site Internet public, à l'adresse www.murrayenergycorp.com.

Si vous êtes un détenteur de Prêts à terme sécurisé de superpriorité, de Prêts à terme sécurisés de premier rang, de Billets garantis par un privilège de rang 1,5, de Billets garantis par un privilège de deuxième rang, de Facilité de crédit renouvelable, ou un courtier ou un analyste en valeurs mobilières, souhaitant accéder au site Internet sécurisé réservé aux investisseurs, mais n'avez pas encore été certifié par Murray Energy, veuillez consulter la page « Investisseurs » de www.murrayenergycorp.com pour obtenir de plus amples informations sur le processus de certification.

