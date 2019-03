Haier dévoile une solution d'habitat intelligent incluant sept marques pour les clients du monde entier, afin de personnaliser le quotidien intelligent





SHANGHAI, 11 mars 2019 /CNW/ - Haier Home Appliance, la principale marque au monde en matière de dispositifs électroménagers, ci-après dénommée Haier, dévoilera sa solution d'habitat intelligent multimarque destinée à améliorer le confort du quotidien intelligent, lors de l'Appliances & Electronics World Expo 2019 (AWE 2019), à Shanghai (Chine).

Fort d'un portefeuille évolutif de marques mondiales, Haier a coordonné le développement de ses sept marques pour fournir une solution d'habitat intelligent couvrant entièrement quatre configurations, à savoir la chambre à coucher intelligente, la salle de bains intelligente, le salon de séjour intelligent et la cuisine intelligente. À l'échelle mondiale, Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA et Candy s'adressent chacun à un segment grand public et à un mode de vie différents.

« En 34 ans, Haier est passé d'une marque de premier plan de dispositifs électroménagers, restant pendant dix années de suite chef de file mondial en termes de ventes - un record -, à une marque d'avant-garde pour l'écosystème de l'habitat intelligent », a déclaré Wang Ye, le vice-président et directeur général du département Habitat intelligent de Haier Home Appliance Industry Group. « Le secteur mondial de l'électroménager entrant dans l'ère de l'habitat intelligent, Haier est bien présent et prêt à accompagner les clients à travers le monde dans leurs recherches de nouvelles options en la matière. »

La solution d'habitat intelligent de Haier, qui sera exposée au N5 Hall, présente les réalisations suivantes en matière de technologies d'habitat intelligent :

Le premier ensemble complet d'habitat intelligent du secteur : couvrant quatre lieux de vie principaux et sept solutions de pièces, la solution révolutionnaire d'habitat intelligent de Haier prend corps grâce aux nombreux produits proposés par ses sept marques, qui peuvent être utilisés conjointement par les clients à travers le monde pour satisfaire leurs besoins en termes alimentaires, vestimentaires, de mode de vie et de divertissement.

: si de nombreux acteurs du secteur se concentrent sur des modèles standard, Haier offre au public la possibilité de personnaliser les produits et les solutions, mais aussi de faire évoluer l'intelligence et les mises à niveau en fonction des habitudes et des besoins concrets des clients, à tout moment. Un style de vie intelligent et fluide : au-delà du matériel, Haier propose un style de vie reposant sur l'Internet. Pour votre linge, Haier ne fournit pas seulement des machines à laver, il peut également gérer intégralement le lavage, la protection, le stockage, les combinaisons de vêtements adéquates et l'achat à travers une plateforme de gestion intelligente des vêtements, qui suit tout le cycle de vie des vêtements. En parallèle, l'écosystème alimentaire de Haier fusionne plus de 200 ressources dans sept catégories, dont les aliments, le divertissement, les produits agricoles et la diététique, ce qui lui permet de gérer entièrement les achats, le stockage, la cuisine, le nettoyage et la santé du foyer, n'importe où dans le monde.

