SI Group annonce son nouveau président et chef de la direction

David Bradley, chef de file de l'industrie provenant de Nexeo Solutions, est choisi

SCHENECTADY, New York, 11 mars 2019 /CNW/ - SI Group, l'un des principaux concepteurs et fabricants au monde d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques et pharmaceutiques, annonce aujourd'hui la nomination de David Bradley à titre de président et chef de la direction. Il entrera en fonction le 18 mars 2019. David succédera au chef de la direction par intérim, David Mezzanotte, directeur à SK Capital Partners.

« David s'est illustré à maintes reprises au sein de l'industrie chimique, lui qui cumule des décennies d'expérience à la tête de sociétés publiques et privées », déclare Barry Siadat, fondateur et directeur général à SK Capital. « Le moment est idéal pour qu'un nouveau chef prenne les rênes de SI Group. Le solide leadership de David, sa compréhension approfondie des marchés de SI Group de même que son expérience dans l'industrie sont en parfaite adéquation pour écrire le prochain chapitre de la croissance de l'entreprise. »

« Je suis honoré et ravi de diriger SI Group, qui dispose d'un potentiel extraordinaire pour accroître sa croissance et sa profitabilité », affirme David Bradley. « En partenariat avec SK Capital et l'équipe de direction, je suis impatient de tirer parti du portefeuille unique de produits de la société, de ses assises manufacturières mondiales et de son talent exceptionnel pour la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance. »

Avant sa venue à SI Group, Bradley exerçait la fonction de président et chef de la direction de Nexeo Solutions, une société ouverte oeuvrant à titre de distributeur international de produits chimiques, de plastiques et de services environnementaux et étant établie à Houston, au Texas. Auparavant, il a exercé le poste de chef de l'exploitation pendant sept ans à Kraton Performance Polymers, où il a dirigé une importante transformation mondiale des activités commerciales. Bradley est détenteur d'un baccalauréat en génie chimique de l'Université de Louisville et a commencé sa carrière à GE Plastics.

Jack Norris, directeur général de SK Capital, ajoute : « Nous voulons remercier David Mezzanotte pour son leadership exceptionnel en tant que chef de la direction par intérim pendant que nous terminions la recherche du prochain chef de SI Group. Il a assuré la continuité et a fourni des conseils stratégiques tout en gardant l'entreprise focalisée sur ses priorités immédiates. Nous sommes impatients de voir David Bradley poursuivre sur cet élan en réussissant une transition harmonieuse. »

À PROPOS DE SI GROUP

SI Group est un important concepteur et fabricant mondial d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques et pharmaceutiques qui jouit d'une position solide au sein des marchés des plastiques, des champs pétrolifères, des caoutchoucs, des carburants et des lubrifiants, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des résines industrielles. Les solutions de SI Group sont essentielles à la qualité et à la performance d'innombrables produits industriels et de biens de consommation. Établie à Schenectady, dans l'État de New York, l'entreprise SI Group exploite plus de 30 établissements de fabrication répartis sur cinq continents; ses ventes annuelles sont d'environ 2 milliards $ et elle compte au?delà de 3 000 employés dans le monde entier. SI Group est une entreprise financée par capital-risque appartenant à SK Capital Partners. En 2018, SI Group a reçu sa troisième certification argent en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis et se classe, à cet égard, dans la première tranche de 7 % parmi plus de 45 000 sociétés dans le monde entier. SI Group est The Substance Inside (la substance intérieure). Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.siigroup.com.

