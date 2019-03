Les employés de Domtar Corporation vont lire des livres aux élèves de l'école élémentaire de Lakeforest et faire des dons de livres





Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd'hui que des employés bénévoles, travaillant dans l'établissement de soins personnels de la société situé à Greenville, en Caroline du Nord, ont visité l'école élémentaire de Lakeforest, où ils ont lu des livres aux élèves et fêté le don de 150 livres à l'école, effectué par la société. Les employés ont lu des livres aux élèves du Cours préparatoire et réalisé avec eux des marque-pages artisanaux. Chaque élève recevra un livre flambant neuf qu'il pourra emporter à la maison, et les livres restants seront remis à la bibliothèque de l'école. Domtar , qui fabrique tout un éventail de produits d'usage quotidien à partir de fibre de bois durable, est l'un des principaux producteurs d'une gamme complète de solutions d'hygiène absorbantes et un innovateur dans le domaine des technologies absorbantes. L'établissement de soins personnels de Greenville emploie 243 collaborateurs au sein des collectivités locales.

"Domtar chérit la formidable relation qu'elle a bâti avec les élèves et l'école élémentaire de Lakeforest, et c'est pour nous un honneur tout particulier de pouvoir faire la différence dans la vie des enfants," a déclaré Heather Alverson Stowe, directrice Responsabilité d'entreprise chez Domtar. "L'alphabétisation est l'un des piliers centraux d'entreprise de Domtar, c'est pourquoi il est essentiel pour nous d'encourager l'amour de la lecture et de contribuer à donner aux enfants l'accès aux livres, au sein de nos communautés locales," a-t-elle ajouté.

Le don de livres par Domtar a été rendu possible grâce au partenariat conclu par la société avec First Book, une entreprise sociale à but non-lucratif qui fournit des livres aux enfants dans le besoin. Dans le cadre de sa campagne "Powerful Pages" , Domtar s'est associée à First Book depuis 2012 afin de fournir plus d'un demi-million de dollars, sous la forme de subventions, aux écoles et aux programmes des localités dans lesquelles sont implantés les établissements Domtar. Les subventions accordées par Domtar aident les éducateurs à acheter des livres via marché First Book Marketplace, un site Web exclusivement disponible dans le cadre des programmes First Book.

A propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale, ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 10.000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,5 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.domtar.com.

A propos de First Book

First Book est une entreprise sociale à but-non-lucratif qui a distribué plus de 100 millions de livres et de ressources éducatives à des programmes et écoles, servant des enfants de familles à faibles revenus aux Etats-Unis et au Canada. En mettant à disposition de ces enfants des livres neufs de qualité de façon continue, First Book transforme la vie des enfants nécessiteux et améliore la qualité de l'enseignement. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site en ligne ou suivre nos toutes dernières nouvelles sur Facebook et Twitter.

