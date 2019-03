Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Calgary





CALGARY, le 11 mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Sandra Jensen, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, de M. Naheed Nenshi, maire de Calgary, et de M. David Sibbald, président et chef du conseil d'administration, Calgary Stampede.

Date : Le mardi 12 mars 2019



Heure : 14 h 30 (HAR)



Lieu : À l'extérieur du Centre BMO

20, Roundup Way SE

Calgary (Alberta)

*Note : l'événement se déroulera à l'extérieur, veuillez prévoir des vêtements chauds. En cas d'intempéries, l'événement sera déplacé à l'intérieur de l'entrée nord du Palomino Foyer.

