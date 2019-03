Selon le magazine Forbes, Elena Baturina reste la femme d'affaires la plus riche de Russie pour la 14e année consécutive





LONDRES, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- La femme d'affaires autodidacte et philanthrope Elena Baturina est remontée de 49 places dans le classement Forbes 2019 des personnes les plus riches du monde. Sa fortune est estimée à 1,2 milliard USD et occupe la 1818e place du classement. Elle est la plus riche femme de Russie pour la 14e année consécutive.

Précédemment, elle apparaissait dans le classement comme la seule femme d'affaires indépendante et autodidacte dans le secteur de la construction, et désormais la source de sa fortune apparaît dans le classement Forbes comme étant « investissements et immobilier ». Actuellement, Elena Baturina a des intérêts commerciaux dans des hôtels en Irlande, la République Tchèque et en Russie, ainsi que des intérêts dans les énergies renouvelables en Italie, en Grèce et à Chypre. Elle possède également une société d'ingénierie en Allemagne, spécialisée dans les membranes architecturales, comme celles utilisées sur le toit rétractable du court central de Wimbledon parmi d'autres lieux de prestige, et enfin, de nombreux intérêts commerciaux et résidentiels dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Kazakhstan et en Russie.

Elena Baturina a fondé sa première entreprise en 1989, une société de création de logiciels. Deux ans plus tard, elle a créé sa société « Inteco » spécialisée dans la fabrication de plastiques, qui s'est très vite développée pour intégrer un certain nombre d'entreprises du secteur de la construction. Dans ce secteur, la société est vite devenue l'un des chefs de file du pays avec un vaste portefeuille de projets en Russie et à l'étranger.

Elena a d'abord occupé le poste de directrice puis, celui de présidente. Elle a dirigé Inteco pendant vingt ans, et a vendu la société en 2011. Après cela, Elena Baturina a transféré son entreprise en Europe. Depuis lors, elle s'est engagée dans un certain nombre d'initiatives commerciales qui ont été couronnées de succès.

Elena Baturina est une philanthrope très active par le biais de la fondation BE OPEN qu'elle a créée en 2011. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale qui soutient les esprits prometteurs de la prochaine génération par le biais d'un système de conférences, de concours, d'expositions, de cours magistraux et d'événements artistiques.

Mme Baturina est également vice-présidente de Maggie's, un organisme de bienfaisance basé au Royaume-Uni, dont le siège se situe en Grande-Bretagne et qui propose un soutien pratique, émotionnel et social gratuit aux personnes atteintes du cancer. Elle administre également le conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance pour la mobilité sociale Mayor's Fund for London.

