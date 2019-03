Invitation aux médias - Annonce concernant les infrastructures scolaires des régions de laval et de montréal





LAVAL, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera une nouvelle au sujet des infrastructures des commissions scolaires de Laval et Marguerite-Bourgeoys.

Pour l'occasion, il sera accompagné du député de Sainte-Rose, M. Christophe Skeete.

DATE : Le mardi 12 mars 2019



HEURE : 10 h 45



LIEU : École primaire de l'Avenir

Petit gymnase

5055, chemin du Souvenir

Laval (Québec) H7W 1E1

