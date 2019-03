Perlite Canada inc. réalise l'opération de privatisation





MONTRÉAL, 11 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perlite Canada inc. (« Perlite ») (TSX-V : PCI) annonce la réalisation de la fusion (« fusion ») de Perlite et de 9388-6893 Québec Inc., une filiale en propriété exclusive de 9388-6869 Québec Inc., elle-même une société nouvellement constituée détenue par Richard Barabé, président et chef de la direction de Perlite, et Martin Joyal, secrétaire général de Perlite (collectivement, les « dirigeants ») aux termes de laquelle Perlite a été privatisée.

Aux termes de la fusion dont la clôture a eu lieu le 9 mars 2019, chaque actionnaire de Perlite, autre que Richard Barabé, 9393-6565 Québec inc. (anciennement 4103572 Canada Inc.) et 9293-4826 Québec inc. (anciennement Coprin Minéral Inc.) (ces deux dernières étant des sociétés contrôlées par les dirigeants), a reçu une action rachetable de la société issue de la fusion pour chaque action ordinaire de Perlite qu'il détenait immédiatement avant la fusion et chaque action rachetable a ensuite été rachetée immédiatement moyennant 0,82 $ payables en espèces.

Des demandes ont été déposées en vue de radier les actions ordinaires de Perlite de la cote de la Bourse de croissance TSX et pour faire en sorte que Perlite cesse d'avoir le statut d'émetteur assujetti en vertu des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Perlite Canada inc.

Perlite est une société constituée en vertu des lois de la province de Québec qui se spécialise dans la transformation, la distribution et la vente de perlite et de vermiculite. La perlite et la vermiculite sont utilisées dans les secteurs industriel et horticole et en construction. Perlite produit de la perlite expansée et de la vermiculite exfoliée dans ses deux usines canadiennes, l'une située à Lachine (Québec) et l'autre à Saint?Pacôme (Québec).

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Perlite Canada inc.

Richard Barabé ou Martin Joyal : 514 631?4251, 514 631?4254 (télécopieur)

