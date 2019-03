New Look Vision Group inc. annonce la nomination d'un vice-président principal, multicanaux





MONTRÉAL, 11 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Vision New Look inc. (TSX: BCI) («Vision New Look»), a annoncé aujourd'hui la nomination de Jean-Michel Maltais, MBA, au poste de premier vice-président, multicanaux en vigueur le 11 mars 2019.



M. Maltais est un dirigeant international comptant plus de 20 ans d'expérience dans le marketing et les technologies de vente au détail multicanaux, principalement au Royaume-Uni. Originaire du Québec, il est diplômé de l'Université Laval (B.Ing. en génie électrique et électronique) et du Cranfield School of Management (MBA). Il a débuté sa carrière dans une grande entreprise aérospatiale canadienne.

Antoine Amiel, président et chef de la direction de New Look Vision, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Michel au sein de l'équipe de direction. Son expérience et ses antécédents ainsi que sa perspective internationale renforceront considérablement le potentiel technologique de Vision New Look, ses perspectives de marketing et ses capacités d'exécution dans les années à venir. »

Au 28 février 2019, Vision New Look avait 15 578 304 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada exploitant un réseau de 373 succursales principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.newlook.ca. Veuillez adresser vos demandes d'information à Mme Lise Melanson au 514 877 4119.

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 15:20 et diffusé par :