Les gouvernements appuient les agriculteurs de la C.-B. aux prises avec des problèmes de revenu agricole





VERNON, BC, le 11 mars 2019 /CNW/ - Le secteur agricole de la Colombie-Britannique injecte 3,2 milliards de dollars dans l'économie canadienne, dont plus de 2,6 milliards proviennent des exportations agroalimentaires vers 147 marchés. Les gouvernements du Canada et de la Colombie?Britannique sont bien résolus à assurer la croissance et la réussite continues du secteur agricole de la province en veillant à ce que les producteurs aient les outils dont ils ont besoin pour gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole.

L'année 2018 a été extrêmement difficile pour de nombreux producteurs de la C.?B. qui ont dû faire face à des pressions financières en raison d'importantes pertes de production et de marché. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique travaillent ensemble pour s'assurer que les producteurs tirent pleinement parti de l'aide offerte dans le cadre des programmes existants.

Aujourd'hui, Marie?Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Lana Popham, ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique, ont annoncé qu'elles avaient déclenché le mécanisme de participation tardive au programme Agri?stabilité pour l'année de programme 2018, ce qui aidera les agriculteurs à obtenir le soutien nécessaire pour compenser les pertes de revenu. Ainsi, grâce à ce nouveau mécanisme adopté dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA), des centaines d'autres agriculteurs et éleveurs de la Colombie-Britannique seront admissibles au programme et pourront en bénéficier. Ce mécanisme peut être déclenché par les gouvernements en cas d'une baisse importante de revenu dans le secteur agricole et d'un écart dans la participation aux programmes.

Cette aide s'ajoute à l'aide déjà annoncée par les gouvernements en octobre 2018 dans le cadre du programme Agri-relance en cas de catastrophe, qui prévoyait jusqu'à cinq millions de dollars pour aider le secteur agricole de la province à se remettre des pertes agricoles causées par les feux incontrôlés de 2018. Ces feux ont ravagé 1 300 000 hectares de terres, dépassant les dommages sans précédent causés en 2017.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la première tournée de la ministre Bibeau dans le secteur agricole. La ministre Bibeau rencontrera des agriculteurs, des transformateurs et des chefs de file de l'industrie et participera à des événements agricoles locaux pour souligner les investissements et les programmes agricoles fédéraux stratégiques et la façon dont ils contribueront à bâtir un secteur encore plus fort et novateur pour le Canada.

La tournée débutera le 11 mars à Vernon, en Colombie-Britannique, et se terminera le 13 mars à Winnipeg, au Manitoba, avec des arrêts à Kelowna, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta.

« Notre gouvernement est conscient que de nombreux agriculteurs et éleveurs de la Colombie-Britannique font face à des difficultés financières causées par des phénomènes météorologiques extrêmes et par la faiblesse des prix du marché. Le mécanisme de participation tardive au programme Agri?stabilité aidera un plus grand nombre d'agriculteurs à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour composer avec un revenu insuffisant. Nous encourageons les agriculteurs de la Colombie-Britannique à tirer pleinement parti de tous les programmes de gestion des risques de l'entreprise, dont les programmes Agri?investissement et Agri?protection. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les éleveurs et les agriculteurs de la Colombie-Britannique travaillent fort pour soutenir l'approvisionnement alimentaire et l'économie de notre province, et ils ont besoin de notre aide quand ils vivent une situation extrêmement difficile comme celle des deux dernières années. L'ajustement du mécanisme du programme Agri-stabilité permet d'aider non seulement les producteurs de la Colombie-Britannique dont le revenu a diminué en 2018, mais aussi leurs collectivités et l'ensemble du secteur agricole de la province. »

- Lana Popham, ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique

En 2018, le secteur agricole de la Colombie-Britannique a été touché par plusieurs pertes importantes de production et de marché à la suite d'inondations printanières sans précédent, de feux de forêt qui ont causé des dommages considérables aux exploitations et aux terres agricoles, et d'une baisse spectaculaire des prix du marché des framboises.

En août 2017, les gouvernements ont annoncé l'Initiative Canada

Colombie?Britannique de rétablissement à la suite des feux de forêt, un programme doté d'un budget maximal de 20 millions de dollars pour aider les producteurs agricoles à assumer les coûts extraordinaires associés à la reprise de leurs activités après les feux de forêt de 2017. Dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, les producteurs continueront d'avoir accès à une solide gamme de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) qui les aideront à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur ferme et dépassent leur capacité de gestion. Ces programmes comprennent Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement et Agri-relance.

De plus amples renseignements sur la participation tardive au programme Agri?stabilité 2018 seront envoyés par la poste aux agriculteurs et aux éleveurs de la Colombie-Britannique au cours des prochaines semaines. On peut trouver des renseignements sur le programme Agri-stabilité sur le site Web du programme ou en appelant le personnel d'administration du programme de la Colombie-Britannique au 1?877?343?2767.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le Partenariat prévoit des programmes et des activités qui améliorent la compétitivité du secteur grâce à la recherche, à la science et à l'innovation.

