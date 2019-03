La ministre Chagger souligne l'achèvement des projets d'amélioration des installations à l'Université Wilfrid Laurier





Le gouvernement fédéral investit pour stimuler la création d'emploi, la recherche et l'innovation à Waterloo

WATERLOO, ON, le 11 mars 2019 /CNW/ - Les travaux de construction et de modernisation des installations à l'Université Wilfrid Laurier sont achevés. La leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, était à l'Université aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, pour souligner cette réalisation.

L'Université Wilfrid Laurier a reçu 14,4 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires pour la réalisation de projets visant à transformer son campus et à améliorer ses installations d'apprentissage pour les étudiants. On a appliqué des mesures pour réduire la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique des locaux de l'Université. On a aussi construit le Lazaridis Hall et modernisé l'édifice Peters, notamment en le dotant d'un laboratoire de formation en finances destiné aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprises en démarrage et aux administrateurs des secteurs de la technologie et de la finance.

L'aménagement de laboratoires de pointe et de locaux d'apprentissage modernes est essentiel à l'acquisition des compétences et à l'innovation. C'est pourquoi le gouvernement a investi 2 milliards de dollars dans 300 projets, par l'intermédiaire du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, pour rénover les campus des universités et des collèges au pays. Le Fonds sert également à appuyer des projets qui visent à améliorer l'efficacité énergétique des laboratoires de manière à réduire leur empreinte environnementale.

Les étudiants, les professeurs et les chercheurs disposeront, grâce à ces investissements, d'installations ultramodernes où ils pourront faire progresser la recherche et l'innovation au pays. Ces locaux spécialement aménagés leur permettront aussi de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires afin de traduire leurs découvertes en produits et services. Par la même occasion, ils se prépareront à occuper des emplois bien rémunérés à valeur ajoutée et à créer ceux de demain.

Citations

« Les investissements de notre gouvernement permettront à l'Université Wilfrid Laurier de devenir un chef de file des établissements postsecondaires canadiens en ce qui a trait à la gestion de l'énergie durable. Nous reconnaissons qu'il est important de faire avancer la recherche et l'innovation, et nous prenons des mesures en ce sens. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger

« Cet investissement historique du gouvernement du Canada est un jalon de plus pour concrétiser la vision du gouvernement qui est de faire du Canada un pôle mondial de l'innovation. Nous voulons faire du Canada un chef de file en ce qui a trait à la transformation des idées en solutions, des sciences en technologies, des compétences en emplois pour la classe moyenne, et des jeunes entreprises en succès internationaux. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Pour accroître l'intérêt à l'égard des sciences à Waterloo et dans l'ensemble du Canada, il faut soutenir nos scientifiques et nos chercheurs de calibre mondial. Grâce à des investissements comme ceux consentis au titre du Fonds d'investissement stratégique, nous renforçons l'assise de notre classe moyenne et nous établissons plus solidement le Canada en tant que chef de file mondial de l'excellence scientifique. »

-- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires est un investissement dans le succès des étudiants, dans la recherche et dans l'innovation. Les travaux d'aménagement du Hall Lazaridis et de réfection de l'édifice Peters ont permis de créer les espaces modernes dont on avait bien besoin pour favoriser l'étude, le travail et la collaboration. Dans ces murs, la prochaine génération d'étudiants, d'enseignants et d'entrepreneurs travaillera à améliorer nos collectivités et à stimuler la croissance économique. »

-- La rectrice et vice-chancelière de l'Université Wilfrid Laurier, Deborah MacLatchy

Les faits en bref

Les investissements ciblés qui sont effectués à court terme dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires stimulent l'activité économique au pays et permettront aux universités et aux collèges de former des travailleurs hautement qualifiés et d'être des incubateurs de découvertes. Ces investissements favoriseront aussi la collaboration à des projets innovateurs pour que les entreprises canadiennes demeurent concurrentielles et prennent de l'expansion sur les marchés internationaux.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable.

dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable. Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement a effectué un investissement sans précédent de près de 4 milliards de dollars dans la recherche, les chercheurs et l'équipement nécessaire.

Le Plan pour l'innovation et les compétences favorise la croissance économique et la création d'emplois pour la classe moyenne -- dont 2 millions de plus dans le domaine des sciences et de la technologie d'ici 2025 -- et permet de doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin pour réussir.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 15:00 et diffusé par :