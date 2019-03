Des lieux plus adaptés à la diffusion des arts de la scène au Bas-Saint-Laurent





Le gouvernement du Canada appuie Rivière-du-Loup en spectacles pour la rénovation de la salle Alphonse-Desjardins du Centre Culturel Berger

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 11 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les espaces culturels afin de les rendre accessibles à tous les Canadiens et Canadiennes. Pour ce faire, il appuie la construction et la rénovation d'installations vouées aux arts et au patrimoine.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 150 000 dollars à Rivière-du-Loup en spectacles pour la rénovation de la salle Alphonse-Desjardins du Centre Culturel Berger.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme permettra à l'organisme de mettre à jour ses équipements, améliorant ainsi la sécurité au travail de ses techniciens et bonifiant l'expérience des artistes qui se produisent en spectacle à la salle Alphonse-Desjardins.

Citations

« Pour briller sur la scène et en coulisses, les artistes et artisans du spectacle doivent avoir accès à des installations et de l'équipement de qualité. Ainsi, ils peuvent livrer une prestation à la hauteur de leur talent. Notre gouvernement est fier d'investir dans la rénovation de la salle Alphonse-Desjardins, puisque ce projet contribuera à enrichir l'expérience du public, tout en favorisant la diffusion d'oeuvres de qualité dans la région du Bas-Saint-Laurent. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'aide qui nous est accordée par le Fonds du Canada pour les espaces culturels complète la mise à jour des infrastructures qui s'est échelonnée sur les 10 dernières années dans le but de faire vivre une expérience culturelle mémorable à nos visiteurs. Merci à la Ville et au Cégep de Rivière-du-Loup d'appuyer Rivière-du-Loup en spectacles dans ces travaux d'envergure qui auront aussi un effet bénéfique pour la sécurité de nos employés. »

- M. Pierre Lévesque, directeur général et responsable de la programmation, Rivière-du-Loup en spectacles

Les faits en bref

Rivière-du-Loup en spectacles diffuse et fait la promotion des arts de la scène de toutes les disciplines, pour tous les publics de l'Est du Québec. Il gère des lieux de diffusion situés dans le Cégep de Rivière-du-Loup et la Maison de la culture, en plus de contribuer à l'animation du milieu par la présentation d'activités culturelles.

Construite en 1967, la Salle Alphonse?Desjardins du Centre Culturel Berger est la plus grande à l'est de Québec et le principal lieu de diffusion des arts de la scène à Rivière?du?Loup. Sa programmation comprend des spectacles de diverses disciplines, dont la danse, le théâtre, la musique, la chanson, le cirque et le multimédia.

Le projet de rénovation prévoit la mise à niveau de mesures de sécurité dans la salle de spectacles grâce à l'installation de barres de panique sur les portes d'accès et la sécurisation des passerelles par l'ajout de filets de protection sous l'aire d'accès aux perches. Il prévoit également le remplacement d'équipements techniques défectueux, soit les gradateurs de lumière et le filage des perches électriques; ainsi que la réparation d'éléments usés du Centre Culturel Berger, dont le revêtement du plancher de la scène, la peinture du plafond de la salle de spectacles et le système de plomberie des loges d'artistes.

Liens connexes

Rivière-du-Loup en spectacles

Fonds du Canada pour les espaces culturels

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 14:45 et diffusé par :