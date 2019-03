Renforcer la résilience aux inondations à Edmonton pour protéger les collectivités locales





EDMONTON, le 11 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement d'un important projet d'atténuation des inondations prévu à Edmonton.

Le projet prévoit la construction de nouveaux bassins secs à Edmonton, afin de réduire les débordements d'eaux pluviales dans les rues de la ville en cas de fortes pluies.

Des travaux seront aussi effectués aux stations de traitement de l'eau Rossdale et E.L. Smith, afin de réinstaller les infrastructures électriques et de prévenir le refoulement de l'eau dans les tuyaux raccordés à la rivière Saskatchewan Nord, de manière à protéger l'eau potable que reçoivent environ 1,2 million de résidents de la grande région d'Edmonton. De plus, de nouveaux endiguements seront construits sur les terrains des stations de traitement de l'eau pour les protéger contre les inondations.

La troisième composante du projet prévoit l'amélioration et la modernisation des déversoirs, qui rejettent les eaux pluviales dans la rivière afin de réguler le fort débit d'eau.

Une fois terminé, ce projet permettra d'augmenter considérablement la résilience de la collectivité aux inondations, de réduire le nombre de résidents qui ne reçoivent pas de services essentiels durant ces épisodes et de réduire les coûts de rétablissement économique à long terme.

Le gouvernement du Canada alloue 53 766 000 $ à ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

« Il est de plus en plus essentiel de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques afin de garantir un avenir prospère à nos enfants et à nos petits?enfants. En investissant dans cet important projet de protection contre les inondations, nous aidons Edmonton à prévenir le problème. Les travaux permettront de maintenir l'eau potable propre, de s'assurer que les résidents ont un accès continu aux services essentiels et de réduire considérablement les coûts de rétablissement après des incidents météorologiques extrêmes. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus graves, fréquents, dommageables et coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et qui prospérerons pour des générations à venir. »

Le ministre de la sécurité publique, l'honorable Ralph Goodale

« Les gouvernements locaux travaillent tous les jours en première ligne afin d'aider les collectivités à être résilientes face aux changements climatiques, mais nous ne pourrons pas y parvenir seuls. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour ses investissements dans les projets d'atténuations des inondations puisqu'ils protègeront les Edmontoniens pour les années à venir. »

His Worship Don Iveson, Mayor of Edmonton

« EPCOR a pour objectif d'améliorer la résilience d'Edmonton face aux futurs inondations et à minimiser l'impact des changements climatiques et des conditions météorologiques violentes. Cet investissement du gouvernement du Canada soutient nos efforts et nos infrastructures d'eau essentiels, dont nous sont responsables. Ceci représente un engagement important envers le futur de nos collectivités. »

Stuart Lee, President & CEO, EPCOR Utilities Inc.

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

