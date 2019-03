Nicolas A. Gauvin, nouveau Directeur de la programmation et de l'innovation du Musée de la civilisation





QUÉBEC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, est heureux d'annoncer la nomination de Nicolas A. Gauvin au poste de Directeur de la programmation et de l'innovation de l'institution. Monsieur Gauvin jouit d'une vaste expérience dans le domaine muséologique, dont une grande partie a été acquise au Musée canadien de l'histoire à Gatineau (anciennement le Musée canadien des civilisations), où il a occupé diverses fonctions stratégiques.

Animé d'un intérêt soutenu pour la diffusion culturelle locale, nationale et internationale et toujours à l'affût des nouvelles tendances, il a progressivement accédé à des niveaux de responsabilité importants au sein de la prestigieuse institution muséale canadienne. Il y a acquis de fortes compétences, d'abord à titre de planificateur des expositions de 2001 à 2008, puis de directeur des expositions itinérantes, planification et partenariats de 2008-2013 et, depuis lors, en tant que directeur des partenariats d'affaires et de la gestion de l'information. Monsieur Gauvin est détenteur d'une maîtrise en histoire et a poursuivi des études de doctorat en histoire à l'Université Concordia. Il a également complété un baccalauréat en histoire de l'art de même qu'un diplôme de deuxième cycle en muséologie à l'Université Laval. Depuis 2016, il est administrateur de la Société des musées du Québec (SMQ).

Citations :

« Je me réjouis que monsieur Gauvin se joigne à l'équipe dynamique du Musée de la civilisation. Il possède une solide expertise de gestionnaire qu'il a su mettre à profit tout au long de son parcours, tout en se bâtissant un vaste réseau au Québec, au Canada et à l'international. Sa capacité d'innover, de transformer et de développer est palpable et en fait un candidat idéal pour ce poste stratégique, alors qu'un nouvel élan propulse notre institution. »

Stéphan La Roche, directeur général

« Je suis très fier et impatient de me joindre à une équipe professionnelle et allumée pour imaginer et concrétiser le futur de cette institution culturelle incontournable, qui voit grand et loin devant. Le Musée de la civilisation a toujours été une institution de référence par son audace et sa vision d'avant-garde. »

Nicolas A. Gauvin, nouveau directeur de la programmation et de l'innovation

Faits saillants :

- Monsieur Gauvin aura pour mandat de planifier, diriger, contrôler et évaluer l'ensemble des activités de la Direction de la programmation et de l'innovation du Musée de la civilisation;

- Il supervisera les phases de recherche, de conception et de réalisation de la programmation des divers produits (expositions, activités culturelles et éducatives) du Musée de la civilisation, ainsi que leur circulation au Québec, au Canada et à l'étranger;

- Il se joindra à l'équipe du Musée le 23 avril prochain.

