Co?operators nomme Alec Blundell au poste de premier vice-président et chef de l'exploitation de Co?operators Vie, et président et chef de l'exploitation de CUMIS.





GUELPH, ON, le 11 mars 2019 /CNW/ - Co?operators annonce aujourd'hui la nomination d'Alec Blundell au poste de premier vice-président et chef de l'exploitation de Co-operators Compagnie d'assurance-vie (Co?operators Vie), et président et chef de l'exploitation du Groupe CUMIS limitée (CUMIS). La nomination entre en vigueur le 18 mars 2019.



Actuellement, M. Blundell est vice-président à l'assurance individuelle et actuaire en chef à Co?operators Vie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il lui incombera de diriger l'ensemble des opérations et de la conception des produits Vie, Assurance collective et Gestion de patrimoine de Co?operators Vie et de CUMIS, notamment la gestion financière, le développement de produits, la rentabilité et les opérations d'assurance. Il mettra également sur pied un réseau de distribution des ventes en assurance collective en vue d'offrir une gamme complète de produits.



« Alec est un dirigeant exceptionnel qui a joué un rôle de premier plan dans le développement et la croissance de l'assurance individuelle et dans l'orientation de notre travail en matière de développement, de distribution et de tarification des produits ainsi qu'en analyse financière », souligne Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Son expertise et son engagement envers notre entreprise, nos valeurs et nos clients sont irremplaçables et il est bien positionné pour prendre la direction future de nos opérations en assurance vie, en assurance collective et en gestion de patrimoine. »

M. Blundell compte 25 ans d'expérience dans le monde de l'assurance, s'étant joint à CUMIS en 1994. En 2010, il déménage à Regina pour diriger la tarification et la gestion de produits pour l'assurance individuelle et la gestion de patrimoine de Co-operators Vie et c'est en 2013 qu'il entreprend ses fonctions actuelles.

« Je me réjouis de tenir ce nouveau rôle de direction et j'entrevois un parcours inscrit dans un avenir tout à fait captivant pour le secteur de l'assurance et Co-operators », dit M. Blundell. « Mon expérience me donne des perspectives uniques sur les défis et occasions auxquels l'industrie de l'assurance vie fait face et je compte bien porter toute mon attention sur la croissance, la rentabilité et par-dessus tout, sur la sécurité financière des Canadiens. »

M. Blundell détient les titres de Fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries, ainsi qu'un diplôme en mathématiques en actuariat avec mineure en statistiques de l'Université de Waterloo. Il siège au conseil d'administration de The Edge Benefits et de Services AZGA Canada.

Il remplace Kevin Daniel, nommé premier vice-président et chef de la mobilisation de la clientèle en décembre dernier.

Co-operators:

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 42,5 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.cooperators.ca/fr-CA/.

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 14:30 et diffusé par :