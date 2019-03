Le gouvernement du Canada aide la collectivité de Westmount à se protéger contre les crimes motivés par la haine





MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens ont le droit de valoriser leur culture et de pratiquer leur foi en toute liberté et sans crainte. Pour cette raison, le gouvernement du Canada aide les collectivités à mettre en oeuvre différentes mesures leur permettant de se protéger contre les crimes motivés par la haine dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS).

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé l'octroi de 26 000 dollars de financement fédéral à la Congregation Shaar Hashomayim dans le cadre de ce programme.

Ce financement soutiendra l'amélioration de l'infrastructure afin que la communauté juive de Westmount ait la liberté de pratiquer ses activités en paix. Un de ces améliorations est l'installation d'un système de surveillance en circuit fermé doté de 34 caméras.

En 2017, le gouvernement du Canada a doublé les investissements du PFIS en s'engageant à verser un financement supplémentaire de 5 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représente un investissement total pouvant atteindre 10 millions de dollars d'ici 2022. Chaque année, 2 millions de dollars seront mis à la disposition d'organismes sans but lucratif pour les aider à apporter différentes améliorations nécessaires à la sécurité.

« Les actes d'intolérance ne reflètent pas nos valeurs canadiennes d'acceptation, de diversité et d'inclusion. Peu importe notre héritage, nous méritons tous de se sentir en sécurité dans les endroits où nous vivons, travaillons, nous rassemblons et prions. Le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité est une initiative importante qui aidera à protéger le droit de tous les Canadiens de valoriser leur culture et de pratiquer leur foi en toute liberté et sans crainte. La haine ne jouit d'aucune acceptabilité sociale, certainement pas au Canada. »

-- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« Le Shaar fait partie intégrante de la collectivité de Westmount ainsi que du Grand Montréal et nous sommes reconnaissants pour les liens solides que nous avons tissés avec tous les ordres de gouvernement, ainsi qu'avec les organismes communautaires. Dans un climat où des actes d'antisémitisme suscitent des sentiments d'inquiétude répandue, notre objectif est de veiller à ce que les membres, les élèves, le personnel, les visiteurs et les voisins de notre communauté soient toujours bien protégés. Le système de caméras de surveillance vidéo intégré permettra de renforcer de façon considérable la sécurité et la sûreté de notre famille Shaar. »

-- Claire Berger, présidente, Congregation Shaar Hashomayim

Le PFPIS est conçu pour aider les collectivités à risque d'être victimes d'actes criminels motivés par la haine à améliorer leurs infrastructures de sécurité, ce qui aidera à rendre le Canada plus sécuritaire pour tous les Canadiens.

plus sécuritaire pour tous les Canadiens. Le financement est à la disposition d'organismes sans but lucratif liés à une communauté à risque d'être victime d'actes criminels motivés par la haine. Les projets approuvés peuvent recevoir jusqu'à 50 % du coût total du projet, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars par projet.

Les organismes intéressés représentant des lieux de culte, des établissements d'enseignement reconnus par une province ou un territoire et des centres communautaires peuvent présenter une demande de financement une fois par année, soit entre le 1er décembre et le 31 janvier et entre le 1er juin et le 31 juillet, par l'entremise du site Web de Sécurité publique Canada .

