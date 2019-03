La Commission canadienne des grains lance une discussion sur l'indice de chute et le DON





WINNIPEG, le 11 mars 2019 /CNW/ - Dans le cadre de son initiative de modernisation du classement des grains, la Commission canadienne des grains invite les intervenants du secteur des grains à donner leur opinion à savoir s'il y a lieu d'appliquer l'indice de chute et le désoxynivalénol (DON) comme facteurs officiels de classement des grains.

À l'heure actuelle, l'indice de chute et le DON ne sont pas des facteurs de classement officiels dans le système canadien de classement réglementaire pour tout type de culture. Toutefois, ces facteurs jouent un rôle de plus en plus important dans les contrats relatifs au grain et dans l'évaluation et le prix que les participants du secteur des grains, y compris les producteurs, reçoivent pour leur grain. En outre, les progrès technologiques et analytiques permettent maintenant d'analyser directement ces importantes caractéristiques à l'aide de méthodes qui sont de plus en plus accessibles au secteur.

La Commission canadienne des grains aimerait connaître l'opinion des intervenants, à savoir s'ils appuient l'application de l'indice de chute et du DON comme facteurs de classement au sein du système canadien de classement des grains, et quelles seraient les incidences de cette mesure.

Un document de discussion complet se trouve sur le site Web de la Commission canadienne des grains. Les intervenants intéressés sont invités à soumettre leurs commentaires du 11 mars 2019 au 10 mai 2019.

« Nous invitons les intervenants du secteur à prendre part à la discussion à savoir s'il y a lieu d'intégrer d'avantage d'essais analytiques dans le système de classement des grains, dans le souci de maintenir la norme d'excellence pour le grain canadien dans le marché d'aujourd'hui. »

Patti Miller, commissaire en chef

Commission canadienne des grains

La Commission canadienne des grains est déterminée à collaborer avec ses intervenants en vue d'examiner et de moderniser le système de classement pour qu'il continue de correspondre aux réalités du secteur des grains en constante évolution.

L'indice de chute est une méthode normalisée à l'échelle internationale pour quantifier l'étendue des dommages causés par la germination dans le blé.

Le désoxynivalénol (DON), aussi appelé vomitoxine, est une mycotoxine produite par certaines espèces de Fusarium, un champignon qui infecte le blé, l'orge, l'avoine et le maïs. Le DON est toxique tant pour les humains que pour les animaux.

Commission canadienne des grains

La Commission canadienne des grains est l'organisme fédéral chargé d'établir et de maintenir les normes de qualité visant les grains du Canada. Ses programmes permettent d'expédier des grains qui répondent régulièrement aux exigences des contrats en matière de qualité, de salubrité et de quantité. De plus, la Commission canadienne des grains réglemente l'industrie des grains pour protéger les droits des producteurs et assurer l'intégrité du commerce des grains.

