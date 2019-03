Les candidatures sont désormais acceptées pour le Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum du savoir 2019





La Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) a officiellement ouvert la période de présentation des candidatures pour la sixième édition annuelle du Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award (MBRKA), la date limite étant fixée au 30 juin 2019.

Parrainé par S.A. cheikh Ahmed bin Mohammed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le Président de la MBRF et du Conseil d'administration du MBRKA, ce prix récompense des personnes ou des organisations ayant contribué au savoir de façon notable, aux échelons local et international. Il s'agit de mettre en avant des réalisations de pionniers du savoir du monde entier, de promouvoir l'innovation et de souligner le rôle du savoir en tant que pilier pour bâtir des collectivités prospères et encourager le développement durable.

La Fondation recevra les propositions sur le site http://www.knowledgeaward.com, où les particuliers, les organisations locales, régionales et internationales, les entités gouvernementales et les entreprises, pourront partager leurs réalisations dans l'une des catégories du Prix suivantes : le développement ; l'innovation ; l'entrepreneuriat ; la créativité ; le développement des institutions universitaires ; la recherche scientifique ; l'impression, la publication et la documentation ; et les technologies de l'information. Les lauréats seront annoncés lors du Sommet du savoir 2019.

S.E. Jamal bin Huwaireb, le PDG de la MBRF et Secrétaire général chargé du Prix, a déclaré : « En cinq ans, le Prix a réussi à placer les projecteurs sur le rôle du savoir pour améliorer la vie des personnes, des organisations et des collectivités, en leur donnant les moyens de jouer un rôle efficace dans le développement et donner ainsi corps à la vision d'avenir de nos sages dirigeants. Le Prix a également admirablement mis au premier plan les réalisations notables en matière de savoirs, qui ont significativement contribué à la production et à la diffusion des savoirs à travers le monde. Les organisateurs du Prix - dont c'est la sixième édition - souhaitent ardemment une participation plus grande encore des pionniers du savoir qui ont marqué leur collectivité de leur empreinte et se dévouent pour l'humanité. »

Les candidats doivent avoir contribué de façon importante et quantifiable à la production et à la diffusion du savoir dans l'une des catégories du Prix et soumettre leur candidature sur le site Web du MBRKA avant la date limite.

Les propositions doivent être accompagnées de documents à l'appui et de lettres d'examinateurs ayant une expertise dans le domaine. Elles doivent respecter les normes de la recherche scientifique et les droits de propriété intellectuelle. Le prix est ouvert aux candidats ayant déjà été primés par le passé, s'ils satisfont les conditions requises.

Le Conseil d'administration du MBRKA et le jury sont composés de S.E. Jamal bin Huwaireb, le Secrétaire général, ainsi que de représentants de l'Université des Émirats arabes unis, de l'Université du Caire, de l'Université de technologie de Nanyang à Singapour, de l'Université d'Oxford et de la revue National Geographic.

