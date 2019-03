Semaine de sensibilisation à la pharmacie - Deux initiatives pour démystifier le rôle du pharmacien





MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine de sensibilisation à la pharmacie qui se déroule du 10 au 16 mars, l'Ordre des pharmaciens du Québec déploie deux initiatives afin de démystifier le rôle du pharmacien.

Une bande dessinée signée Le Pharmachien

L'Ordre s'associe à Olivier Bernard, alias le Pharmachien, afin de répondre à une question souvent posée par la population : que fait donc le pharmacien pendant que j'attends mes médicaments? Dans une BD colorée, avec l'humour qu'on lui connaît, Le Pharmachien exprime de façon simple la démarche que réalise le pharmacien lorsqu'il reçoit une nouvelle ordonnance. Est-ce le bon traitement pour l'état de santé du patient? Est-ce la meilleure option disponible? La dose est-elle appropriée? Cette BD rappelle qu'au-delà de la préparation du médicament, le pharmacien a la responsabilité de donner au patient un traitement sécuritaire et adapté à sa réalité, en plus d'assurer un suivi quant à son efficacité.

La BD a été transmise à toutes les pharmacies Québec et sera rendue disponible à la population pendant qu'elle attend ses médicaments à la pharmacie. Elle est également disponible à l'adresse www.opq.org/BD.

Pharmacien en oncologie : un rôle méconnu

Aux unités de soins, à l'urgence et dans certaines cliniques ambulatoires, l'expertise du pharmacien est tout aussi primordiale pour assurer à chaque patient une pharmacothérapie efficace et sécuritaire. L'Ordre invite la population, à découvrir ce rôle en plongeant dans les coulisses du travail quotidien de deux pharmaciennes en clinique ambulatoire d'oncologie via une vidéo.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

La Semaine de sensibilisation à la pharmacie a été initiée par l'Ordre des pharmaciens du Québec en 2010 et vise à sensibiliser la population à un aspect de la pharmacie ou à l'inciter à modifier certains comportements.

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens. Plus de 6700 d'entre eux exercent à titre de salarié ou de propriétaire dans près de 1900 pharmacies privées et plus de 1600 pratiquent au sein des établissements publics de santé du Québec.

Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, est disponible pour des entrevues.

