GoliathTech annonce ses projets d'expansion en Amérique du Nord et projette étendre ses activités en Europe





MAGOG, Québec, 11 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leader canadien dans le secteur de la fabrication et de l'installation de pieux vissés à hélices, l'entreprise de Magog GoliathTech annonce un plan d'expansion majeur en Amérique du Nord au cours des cinq prochaines années, en plus de dévoiler ses visées du côté de l'Europe.



Déjà active dans 11 provinces et territoires canadiens et dans 33 états américains, GoliathTech compte un réseau d'installateurs-conseils certifié de 204 unités de franchises. En 2018 seulement, l'entreprise a livré plus de 10 000 installations résidentielles et commerciales.

Expansion accélérée

« Pour la prochaine année seulement, notre prochaine étape d'expansion vise à accueillir plus de 50 unités de franchises supplémentaires et à augmenter notre chiffre d'affaires de 32% », précise Julian Reusing, chef de la direction de GoliathTech, l'une des bannières canadiennes connaissant l'une des plus importantes croissances du nombre d'unités de franchises au Canada, tous secteurs confondus, étant passé de 0 en 2013, à 204 en 2018.

Les pièces en acier galvanisé de haute performance conçues et livrées par GoliathTech sont entre autres utilisées pour soutenir et protéger les fondations résidentielles, les maisons, les tentes agricoles, terrasses, patios, solariums, quais, cabanons, panneaux solaires, piscines, éoliennes, lampadaires, bornes et enseignes.

Cap vers les 500 franchises et ouverture sur l'Europe

L'entreprise accueille actuellement de 2 à 3 nouvelles unités de franchises par mois. Dans les dernières années, 3,9 millions dollars ont été injectés en investissement pour ainsi consolider les actifs et la prospérité des franchisés actuels, tout en élargissant son réseau dans un plus grand nombre de villes et d'états américains. D'ici 2024, l'entreprise vise ainsi un total de 500 unités de franchises.

À cette expansion stratégique s'ajoute la volonté d'une percée en Europe : « Notre degré d'expertise, de qualité et d'innovation est de niveau mondial et nous croyons au formidable potentiel de rayonnement de nos activités commerciales, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Nos relations privilégiées avec nos fournisseurs et notre haut niveau opérationnel permettent à nos équipes de livrer une qualité inégalable, au meilleur coût possible, ce qui constitue un atout clé, à la fois pour le consommateur que pour nos franchisés », ajoute Julian Reusing.

GoliathTech : conforme aux normes les plus strictes de l'industrie

À propos de cette nouvelle stratégie de développement national et international, Julian Reusing ajoute que « cette nouvelle étape confirme la pertinence de notre modèle d'affaires, ancré sur une expertise, une capacité d'innover et une réputation sans faille. Nous sommes particulièrement fiers d'offrir depuis 15 ans des solutions qui respectent ou dépassent en tout point les normes de qualité du Centre canadien de matériaux de construction (CCMC), du Code national du bâtiment (CNB) et du bureau Canadien de soudage (CWB). C'est important, notamment parce que certains pieux concurrents sont plaqués au lieu d'être 100% galvanisés pour réduire les prix, ce qui trompe les consommateurs quant à leur conformité et donc, leur sécurité », souligne-t-il.

Nouvelle ligne d'affaires : des ingénieurs qualifiés pour certifier les projets

Dans ce même élan visant à consolider son offre, GoliathTech annonce qu'elle va désormais intégrer son service d'ingénierie dans une nouvelle ligne d'affaires, distincte et facturable. « Nous continuons de garantir la qualité des travaux et des matériaux à l'étape du devis, en appliquant le sceau d'approbation d'ingénierie tel qu'exigé par la loi, mais en facturant désormais ces services de manière autonome », souligne Julian Reusing.

À propos de GoliathTech

Fondée en 2004, GoliathTech fabrique et installe des pieux vissés à hélice dans plus de 11 provinces et territoires du Canada et 33 états des États-Unis. Les employés et 204 unités franchisées offrent des solutions de pieux hélicoïdaux vissés, destinées à soutenir les projets de construction résidentielle et commerciale d'une vaste clientèle. Ses installateurs-conseils certifiés possèdent une formation complète et recourent à de l'équipement de pointe pour une livraison rigoureuse, certifiée par les normes ISO 9001-2015 et ISO 14001-2015, en plus d'être reconnue par le Code national du bâtiment du Canada.

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 13:30 et diffusé par :