Le gouvernement du Canada soutient le programme d'éducation au climat « Clean Climate Action School » de la Clean Foundation





DARTMOUTH, NS, le 11 mars 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par le truchement de tierces parties indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, Darren Fisher, député de Dartmouth - Cole Harbour en Nouvelle-Écosse, a annoncé du financement pour le programme Clean Climate Action School de la Clean Foundation. Ce programme permet aux élèves d'acquérir aussi bien les connaissances scientifiques que les connaissances traditionnelles Mi'kmaq relatives aux changements climatiques. Les élèves exploreront les questions environnementales cruciales et apprendront comment leurs choix quotidiens peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques, à produire moins de déchets, à utiliser moins d'énergie et à bâtir un avenir meilleur.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

« Nous croyons au bon travail que fait la Clean Foundation en Nouvelle-Écosse. Et nous croyons qu'une collaboration plus étroite avec les peuples autochtones, les autres ordres de gouvernement et les intervenants qui travaillent d'arrache-pied, comme la Clean Foundation, est nécessaire afin d'aider les Canadiens à s'adapter aux changements climatiques et à renforcer la résilience du pays pour y faire face. Ce financement aidera les étudiants, les jeunes et les organismes à but lucratif ou non lucratif à échanger des idées et à accroître la sensibilisation à l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Darren Fisher, député de Dartmouth - Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse

« Grâce aux généreuses contributions du Fonds d'action pour le climat, la Clean Foundation visitera diverses écoles partout en Nouvelle-Écosse afin de leur présenter son nouvel atelier, la « Clean Climate Action School ». Ce programme permet aux élèves de comprendre le complexe dossier des changements climatiques grâce à des activités interactives et encourage les élèves à se percevoir comme des agents de changement.

- Shannon Harding, directrice des programmes, Clean Foundation

La Clean Foundation, à Halifax , en Nouvelle-Écosse, recevra jusqu'à 118 964 $ dans le cadre du Fonds d'action pour le climat.

, en Nouvelle-Écosse, recevra jusqu'à 118 964 $ dans le cadre du Fonds d'action pour le climat. La Clean Foundation contribue à créer un avenir plus durable au Canada atlantique, en rendant les résidences plus écoénergétiques, en restaurant les cours d'eau et les bassins versants, en mobilisant les jeunes dans la protection de l'environnement, en faisant la promotion des transports écologiques, en atténuant les effets des eaux pluviales, en aidant les collectivités à réduire leurs déchets et en participant aux discussions relatives aux politiques publiques.

atlantique, en rendant les résidences plus écoénergétiques, en restaurant les cours d'eau et les bassins versants, en mobilisant les jeunes dans la protection de l'environnement, en faisant la promotion des transports écologiques, en atténuant les effets des eaux pluviales, en aidant les collectivités à réduire leurs déchets et en participant aux discussions relatives aux politiques publiques. Le projet appuiera la mise sur pied du programme Clean Climate Action School, qui vise à favoriser la pensée critique, la mobilisation des élèves et la diffusion des enseignements des Mi'kmaq, qui sont parmi les premiers Autochtones à avoir habité les provinces du Canada atlantique.

atlantique. Le programme Clean Climate Action School vise à sensibiliser les élèves des cycles intermédiaires à l'action climatique et à leur présenter des carrières dans le domaine des sciences et de l'eau. Il leur permettra de découvrir les compétences requises pour travailler en laboratoire et sur le terrain, la justice climatique, le processus décisionnel démocratique, l'observation scientifique et de nouvelles carrières axées sur la lutte contre les changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème.

Le Fonds d'action pour le climat soutient les projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des petites ou moyennes entreprises, des organismes sans but lucratif, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Le Fonds d'action pour le climat soutient les objectifs clés du plan climatique du Canada en investissant dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

