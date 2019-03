Déclaration de la ministre Carla Qualtrough au sujet du règlement proposé sur l'accessibilité du réseau de transport national





VANCOUVER, le 11 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a fait la déclaration suivante :

« Chaque jour, des millions de Canadiens de partout au pays utilisent les transports pour se déplacer, que ce soit pour partir en vacances, pour aller travailler ou pour rendre visite à leur famille. Toutefois, nous savons que les obstacles au transport accessible continuent d'empêcher les personnes ayant une incapacité de participer pleinement à la société et de jouir dignement de leur indépendance.

Tout au long des consultations menées par notre gouvernement à l'échelle du pays au sujet du projet de loi canadienne sur l'accessibilité, j'ai entendu à maintes reprises que le transport accessible est une priorité pour les Canadiens ayant une incapacité. Bien que la loi soit encore à l'étape du processus parlementaire, nous ne perdons pas de temps pour nous attaquer au problème.

Aujourd'hui, par l'entremise de l'Office des transports du Canada, nous proposons un règlement sur l'accessibilité du réseau de transport fédéral qui permettrait d'instaurer les mesures et les normes nécessaires pour la réalisation d'un réseau de transport sans obstacle partout au Canada. L'incidence de ce règlement, une fois qu'il sera finalisé, ne peut être sous-estimée. Grâce à lui, nous nous rapprochons un peu plus de l'objectif de faire du réseau national des transports du Canada le plus accessible au monde.

En tant que personne ayant une incapacité et grande voyageuse, ce projet de règlement signifie pour moi une plus grande indépendance, de meilleures possibilités et des conditions équitables. Il marque un changement : les personnes ayant une incapacité ne seront plus davantage susceptibles d'être au chômage, de vivre dans la pauvreté et de gagner moins que les autres, mais elles auront maintenant la chance de réussir et d'être des membres actifs de la société. Il témoigne du respect des droits de la personne.

Ce projet de règlement est un excellent exemple de ce que les Canadiens peuvent s'attendre à voir émerger de la loi canadienne sur l'accessibilité, une fois qu'elle aura reçu la sanction royale. En identifiant, en éliminant et en prévenant de façon proactive les obstacles dans différents domaines prioritaires, comme le transport, nous pouvons nous assurer d'être inclusifs dès le départ. »

