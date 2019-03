QCGN a hâte de participer aux audiences sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles





MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Quebec Community Groups Network se réjouit de participer aux consultations nationales que la Ministre des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, entreprend sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles, et commémore avec tous les Canadiens le 50ième anniversaire de cette loi clé.

« La Loi sur les langues officielles est un lien essentiel pour la communauté d'expression anglaise, » de dire Geoffrey Chambers, président de QCGN. « C'est la seule loi concernant les droits linguistiques qui défend les intérêts linguistiques de la communauté anglophone. Cela dit, cette Loi, qui date d'y il a un demi-siècle, est quelque peu désuète et a un besoin criant d'être mise à jour. Nous souhaitons particulièrement que le Québec d'expression anglaise participe à ces réunions et ces assemblées locales annoncées aujourd'hui par la ministre. Nous devons nous assurer que notre voix soit entendue. »

Au cours des dernières années, QCGN et ses homologues francophones à travers le pays se sont impliqués activement dans les discussions sur la modernisation de la Loi, y compris lors des audiences de comités des langues officielles de la Chambre des communes et du Sénat. QCGN s'impatiente maintenant d'apporter sa contribution à la ministre, qui est chargée de rédiger les propositions du gouvernement pour moderniser la Loi. (Lire notre brève ici).

Le Quebec Community Groups Network (QCGN) (www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif unissant 59 organismes communautaires de langue anglaise à travers le Québec.

