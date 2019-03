LiveWell annonce l'octroi d'options d'achat d'actions





OTTAWA, 11 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiveWell Canada inc. («?LiveWell?» ou la «?Société?») (CSE:LVWL) annonce qu'elle a attribué un total de 9?350?000 options d'achat d'actions ordinaires à certains membres de la direction, employés et consultants. Ces options seront levées au prix de 0,74 $ par action et un tiers pourra être acquis tous les 31 décembre dès le 31 décembre 2019. Ces options viendront à échéance dans cinq ans. Toutes les options ont été octroyées conformément au régime d'options d'achat d'actions de LiveWell approuvé par les actionnaires en décembre 2018.



LiveWell est une société canadienne novatrice dans le domaine de la santé et du mieux-être et est axée sur la recherche avancée du CBD et autres cannabinoïdes. Grâce à ses installations de fabrication de pointe, LiveWell vise à extraire et affiner à meilleur coût de grandes quantités de CBD issu du chanvre, lui permettant ainsi d'optimiser le développement, la commercialisation et la distribution de produits de gros et grand public.

