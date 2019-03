GSMA ANNONCE LES CONFÉRENCIERS POUR LES CONFÉRENCES MOBILE 360 SÉRIE - AFRIQUE DE L'OUEST





La GSMA a annoncé aujourd'hui les conférenciers participant à la conférence Mobile 360 série - Afrique de l'Ouest, qui aura lieu du 16 au 17 avril à l'hôtel Radisson Blu Abidjan Airport à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les sponsors de l'événement comprennent Mastercard (Sponsor Principal), Visa (Sponsor du Secteur) et Intelsat (Sponsor de Soutien).

« Le secteur de la téléphonie mobile joue un rôle majeur dans l'inclusion numérique, financière et sociale dans de nombreux pays africains, permettant l'accès aux informations et aux services essentiels », a déclaré John Hoffman, DG de la GSMA Ltd. « Nous sommes ravis de retourner en Afrique de l'Ouest pour la troisième fois consécutive afin de toujours examiner les moyens dont nous avons besoin pour surmonter les obstacles critiques en matière de technologie, de gouvernance, de modèles d'affaires et d'investissement. Cet événement offrira aux participants une opportunité inestimable qui leur permettra de partager leurs expériences et d'élargir l'impact positif du secteur mobile partout dans cette région dynamique ».

Mobile 360 - Afrique de l'Ouest se penchera sur le rôle du Citoyen Numérique, en s'interrogeant sur ce que souhaitent les citoyens de l'avenir, alors que le nombre d'utilisateurs actifs et d'investissements continue de croître. L'événement de l'année 2018 s'est concentré sur les leaders de la révolution numérique en Afrique subsaharienne. En 2019, la GSMA s'appuie sur cette idée pour déterminer qui bénéficie de la révolution numérique. Quel impact le numérique aura-t-il sur le marché du travail, la création de contenu et les tendances commerciales. Et quelles sont les étapes clés nécessaires à la création d'une société numérique inclusive et sécurisée pour l'avenir ?

Parmi les premiers conférenciers dont la présence est confirmée à Mobile 360 - Afrique de l'Ouest figurent :

Francis Obirikorang, PDG d'AgroCenta

Dr Precious Lunga, PDG et cofondatrice de Baobab Circle

Grégoire Landel, PDG et fondateur de City Taps

Genesis Ehimegbe, cofondateur et directeur financier de COLIBA

Carole Attoungbre, directrice de pays d'Eneza

Onyeka Akumah, PDG et fondateur de Farmcrowdy

Alain Nteff, PDG de GiftedMom

John Giusti, chef de la réglementation de la GSMA

Delmas Ehui, PDG d'ICT4DEV

Vèna Arielle Ahouansou, PDG de KEA Medicals

Claudette Irere, directrice générale au ministère de l'Information, de la Technologie et des Communications du Rwanda

Ogunlana Olumide, directeur des opérations et fondateur de Prepclass

Samba Sow, PDG et fondateur de SudPay

L'ordre du jour complet de la conférence est disponible sur le lien électronique suivant : www.mobile360series.com/west-africa/agenda/.

Outre la conférence, Mobile 360 - Afrique de l'Ouest mettra en évidence les initiatives et les activités entreprises par le programme GSMA Mobile for Development. L'événement se concentra sur les efforts déployés par la GSMA pour accroître l'accès aux services mobiles qui améliorent la qualité de vie et leur utilisation ; l'accéleration des améliorations socio-économiques pour les personnes défavorisées, en particulier les femmes, les populations rurales et les jeunes ; la conduite de l'inclusion numérique et financière ; et la fourniture de services d'identité aux non-inscrits à ces services.

L'Inscription est maintenant ouverte à la conférence Mobile 360 - Afrique de l'Ouest

L'inscription au Mobile 360 - Afrique de l'Ouest est maintenant ouverte ; les personnes souhaitant y assister doivent visiter www.mobile360series.com/west-africa/attend/. Pour plus d'informations sur Mobile 360 - Afrique de l'Ouest, notamment les opportunités de sponsoring, veuillez visiter www.mobile360series.com/west-africa/overview/. Suivez les développements et les mises à jour sur Mobile 360 - Afrique de l'Ouest (#M360Afriquedel'Ouest) sur Twitter @GSMA, Facebook www.facebook.com/Mobile360Series et LinkedIn www.linkedin.com/company/gsma-mobile-360-series.

Mobile 360 série

La conférence Mobile 360 - Afrique de l'Ouest 2019 par GSMA est le premier d'une série d'événements concentrés sur le secteur et qui se déroule dans les grandes villes du monde. Les événements Mobile 360 série par GSMA favorisent l'engagement régional et examinent les problèmes urgents qui façonnent le secteur de la téléphonie mobile à l'échelle locale et mondiale. Les événements Mobile 360 série confirmés pour l'année 2019 incluent :

Conférences Mobile 360 série Emplacement Dates Mobile 360 ? Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire 16 - 17 avril Mobile 360 ? Sécurité pour la 5G La Haye, Pays-Bas 29 - 30 mai Mobile 360 ? Amérique latine Mexico, Mexique 4 - 6 juin Mobile 360 ? Afrique Kigali, Rwanda 16 - 18 juillet Mobile 360 ? Sociétés numériques Kuala Lumpur, Malaisie 24 - 26 septembre Mobile 360 ? Eurasie Moscou, Russie 8 - 9 octobre Mobile 360 ? MENA Dubaï, Emirats Arabes Unis 26 - 27 novembre

De plus amples informations sur l'ensemble des événements Mobile 360 série sont disponibles sur www.mobile360series.com/. Suivez les développements et les mises à jour sur Mobile 360 série (#mobile360) sur Twitter @GSMA et Facebook www.facebook.com/Mobile360Series.

-FIN-

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et plus de 350 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipements, des sociétés Internet et des organismes oeuvrant dans des secteurs d'activité connexes. La GSMA produit également les événements MWC, leaders du secteur, qui se tiennent chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghaï, ainsi que les conférences régionales Mobile 360 Series.

Pour plus d'informations, veuillez visitez le site internet de la GSMA à l'adresse : www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 12:50 et diffusé par :