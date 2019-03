Des tarifs avantageux pour faire de vos prochaines vacances une expérience unique à bord de VIA Rail





MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Partez à l'aventure avec VIA Rail Canada (VIA Rail) et découvrez les magnifiques régions du pays lors de vos prochaines vacances. Pour vous faire économiser et vous faire voyager, VIA Rail offre des soldes, du 11 mars au 7 avril 2019, sur les meilleurs tarifs disponibles (billets) :

20% de rabais en classe Voiture-lits Plus et classe Loisirs à bord des trains suivants :

Toronto - Vancouver (le Canadien)

Montréal - Halifax (l'Océan)

Winnipeg - Churchill

Jasper - Prince Rupert

Que vous optiez pour une cabine en classe Voiture-lits Plus ou un siège en classe Loisirs, vous profiterez d'une expérience de voyage facile, sécuritaire, responsable et agréable. Les voyageurs pourront s'offrir une escapade unique et du temps de qualité tout en découvrant des paysages à couper le souffle.

Découvrez nos classes

Classe Voiture-lits Plus

Accès au salon Affaires



Embarquement prioritaire



Cabine confortable avec couchettes pouvant accueillir de une à deux personnes



Service de repas et collations compris



Accès à différentes voitures



Et plus encore...

Classe Loisirs

Sièges spacieux inclinables



Service de repas compris



Accès à différentes voitures



Et plus encore...

Pour tous les détails, visitez notre site web https://www.viarail.ca/fr/infos-voyages/classes-services.

Périodes d'achat

Les billets doivent être achetés entre le 11 mars et le 7 avril 2019 inclusivement, et au minimum 7 jours avant le départ

Périodes de voyage admissibles

Le voyage doit être effectué entre le 12 avril 2019 et le 7 septembre 2019 inclusivement.

Pour tous les détails, visitez notre site web https://www.viarail.ca/fr/soldehttps://www.viarail.ca/fr/tarifs-et-forfaits/nos-meilleurs-tarifs. Achetez vos billets en ligne sur viarail.ca/fr ou téléchargez l'application VIA Rail.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

