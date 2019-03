Le gouvernement du Canada verse 11 millions de dollars pour la Saskatchewan afin d'aider la lutte contre les crimes liés aux armes à feu et aux gangs





REGINA , le 11 mars 2019 /CNW/ - Lorsque les collectivités sont sans violence liée aux armes à feu et aux gangs, les quartiers sont plus sécuritaires, les familles peuvent s'épanouir et l'économie locale peut prospérer. Pour cette raison, le gouvernement du Canada investit dans des solutions intelligentes pour mettre fin à la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans les collectivités de la Saskatchewan.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, était accompagné de la ministre des Services correctionnels et des Services de police de la Saskatchewan, l'honorable Christine Tell, pour annoncer que le gouvernement du Canada investit un montant de 11,9 millions de dollars pour de différents projets de prévention et de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs en Saskatchewan.

La province recevra ce financement au cours des cinq prochaines années afin de réduire les crimes violents, d'assurer la sécurité des collectivités et de réduire les pressions sur le système de justice.

Cet investissement permettra de soutenir d'importantes initiatives qui répondront à des besoins particuliers des collectivités : l'élaboration et l'amélioration des systèmes de données dans le but d'accroître la capacité du recueil, de l'analyse et de la diffusion des renseignements; la réorganisation des ressources policières afin de cibler les crimes liés aux armes à feu et aux gangs; l'élaboration et la mise en place d'initiatives de prévention; la mise en oeuvre de nouveaux programmes d'interventions communautaires pour les personnes à haut risque; l'augmentation des ressources consacrées aux poursuites judiciaires de personnes impliquées dans des activités criminelles liées aux armes à feu et aux gangs.

Citations

« La principale responsabilité du gouvernement du Canada est d'assurer la sécurité de ses citoyens. L'annonce d'aujourd'hui montre que la criminalité liée aux armes à feu et aux gangs dans nos environs est un grave problème. Nous cherchons à attaquer la racine du problème dans nos collectivités et empêcher nos jeunes les plus vulnérables de se joindre à des gangs avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, ces mesures assureront la sécurité de nos collectivités. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement s'engage entièrement à assurer la sécurité et la sûreté des familles et des collectivités en Saskatchewan. Ce financement nous aidera à réduire la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans nos collectivités. En nous concentrant sur l'intervention, la réduction et la prévention, nous pouvons continuer d'assurer que les collectivités saskatchewanais peuvent vivre, travailler et élever leur famille en toute sécurité. »

- L'honorable Christine Tell, Ministre des Services correctionnels et des Services de police de la Saskatchewan

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Du montant total de 327,6 millions de dollars, une somme de 214 millions de dollars sera mise à la disposition des provinces et des territoires par l'intermédiaire du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Au cours de la période entière de cinq ans, la Saskatchewan recevra un total de 11,9 millions de dollars.

Dans le cadre de son engagement de financement communautaire au titre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a également investi un montant supplémentaire de 8 millions de dollars sur les quatre prochaines années dans le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 au titre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Liens connexes

