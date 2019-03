Numéro mars-avril du magazine Géo Plein Air : La fin d'une aventure et le début d'une nouvelle





MONTRÉAL, 11 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans son plus récent numéro, présentement en kiosque, le magazine Géo Plein Air présente:

Escapades

Le mois de mars est le mois idéal pour de grosses sorties dans la neige. Mais comme la météo est plutôt incertaine et variable à cette période, Géo Plein Air propose quatre suggestions d'escapades avec un peu de neige, beaucoup... ou pas du tout! À découvrir : le Parc nation des Grands-Jardins à Charlevoix, L'Interval dans les Laurentides, le Festival Vagues-en-ville et la Vallée Bras-du-Nord à Québec.



Reportages

Au menu : un périple haut en couleur dans une région méconnue du Québec, Eeyou Istchee Baie James et une sortie sur les glaciers du mont Blanc,, pour touristes avertis seulement!



Hors frontières

Suivez Géo Plein Air dans une randonnée épique de ski en haute altitude à Chamonix et Zermatt. Et pour les amateurs d'adrénaline et de sensation forte, le magazine présente la commune d'Interlaken, dans l'Oberland bernois, où il y a tout ce qu'il faut pour s'éclater; marcher, pédaler, voguer et même, voler!

Et au banc d'essai

Notre journaliste Véronique Champagne a testé des souliers de courses « hivernisés ». Elle vous révèle ses coups de coeur et vous présente les neuf modèles tendances de 2019 pour courir à l'extérieur en attendant la saison chaude.



En prime dans le numéro de mars-avril, le Répertoire des spécialistes du vélo 2019.

Changement d'Éditeur pour Géo Plein Air

Au moment de mettre sous presse ce numéro, l'avenir de Géo Plein Air était plus qu'incertain. Vélo Québec Éditions annonce aujourd'hui une excellente nouvelle : la passionnante aventure de ce magazine se poursuivra. Géo Plein Air sera dorénavant publié par Orinha Média, une maison d'édition reconnue pour la qualité de ses magazines Nature Sauvage et KMag. Le numéro mars-avril 2019 sera le dernier publié par Vélo Québec Éditions.

