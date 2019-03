Franklin Templeton lance un fonds de placements alternatifs pour les investisseurs canadiens





TORONTO, le 11 mars 2019 /CNW/ - Placements Franklin Templeton Canada a lancé aujourd'hui le Fonds de placements alternatifs Franklin K2 pour fournir aux investisseurs un accès à des placements non traditionnels sous forme de fonds communs. Ce fonds s'appuie sur une approche à stratégies multiples visant à atténuer la volatilité et à offrir une protection contre les baisses, tout en augmentant la diversification et en offrant une faible corrélation avec les classes d'actifs normalement détenues dans un portefeuille traditionnel.

« En raison du caractère imprévisible de l'environnement économique au cours de la dernière année, les investisseurs cherchent à réduire la volatilité et à protéger leur capital », a mentionné Duane Green, président et chef de la direction de Placements Franklin Templeton Canada. « Notre fonds de placements alternatifs répond à ces besoins, en plus d'offrir les avantages d'une solution évoluée combinés aux liquidités, à la commodité et à la transparence des frais d'un fonds commun. »

Le Fonds de placements alternatifs Franklin K2 donne un accès à de multiples stratégies différentes dans une solution intégrée et rentable, notamment :

La stratégie de réplication de fonds de couverture , qui cherche à reproduire le rendement des fonds de couverture qui privilégient les titres prometteurs;





, qui cherche à reproduire le rendement des fonds de couverture qui privilégient les titres prometteurs; La stratégie alpha plus actions , qui cherche à saisir des occasions d'alpha produites par des gestionnaires de fonds de couverture chevronnés, tout en effectuant la vente à découvert d'actions détenues par des fonds de couverture saturés;





, qui cherche à saisir des occasions d'alpha produites par des gestionnaires de fonds de couverture chevronnés, tout en effectuant la vente à découvert d'actions détenues par des fonds de couverture saturés; La stratégie de primes de risque, qui cherche à monétiser les anomalies comportementales et structurelles du marché grâce à une approche systématique.

Si les conditions du marché le justifient, les conseillers de K2 Advisors de Franklin Templeton, soit les sous-conseillers du fonds, peuvent mettre en place une stratégie de superposition du risque conditionnelle pour réduire les risques, qui sert de couverture contre les fluctuations négatives du marché.

Le Fonds de placements alternatifs Franklin K2 sera cogéré par Brooks Ritchey, directeur général principal et chef de la constitution de portefeuille, Rob Christian, directeur général principal et chef de la recherche en placement, et Gordon Nicholson, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, K2 Advisors. Ces gestionnaires de portefeuille cumulent respectivement 33, 29 et 24 ans d'expérience dans le secteur, et 14, 9 et 2 ans d'expérience au sein de la société.

À propos de K2 Advisors

K2 Advisors fournit des solutions intégrées de fonds de couverture et de produits de placement non traditionnels axés sur des stratégies multiples à des investisseurs institutionnels ou fortunés, ainsi que des fonds de stratégies non traditionnelles liquides à des investisseurs particuliers de partout dans le monde; son actif géré s'élevait à plus de 10,6 G$ au 31 décembre 2018. Les produits et services offerts comprennent des programmes de placement personnalisés conçus pour un seul investisseur, des fonds de fonds de couverture amalgamés, des services-conseils stratégiques ainsi que des fonds communs de placement de détail à stratégie simple ou à stratégies multiples. Établie à Stamford, au Connecticut, la société est présente à l'échelle mondiale et compte des bureaux à New York, Londres, Tokyo, Hong Kong et Sydney.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Placements Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Placements Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 janvier 2019, son actif géré s'élevait à plus de 678 G$ US (plus de 890 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2019. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 12:00 et diffusé par :