CE MARDI 12 FÉVRIER, LE GROUPE DE ROCK LÉGENDAIRE FOREIGNER REND VISITE AUX PATIENTS DE L'HÔPITAL SHRINERS POUR ENFANTS® ? CANADA





Dans le cadre de sa tournée Cold As Ice, le fameux groupe de rock FOREIGNER fera fondre la glace de Montréal avec son spectacle à la Place des Arts, le mardi 12 mars. Cette même journée, le légendaire membre multi-instrumentiste de FOREIGNER, Tom Gimbel, rendra visite aux patients de l'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada pour jouer aux échecs et passer du temps avec eux. Gimbel est non seulement un « Juxe Box Hero », mais également un maître du jeu des échecs!

Avec la campagne www.showthemlove.org, FOREIGNER versera le produit de la vente de la nouvelle version de « I Want to Know What Love Is » enregistrée avec une chorale de patients des Hôpitaux Shriners pour enfants. Une vidéo accompagne cette production toute spéciale. Les fans peuvent télécharger la chanson ou commander l'album. Le « single » apparaît sur un nouvel album d'enregistrements « live », FOREIGNER LIVE IN CONCERT, sorti le 15 février dernier et disponible à la fois en format numérique et en magasin via The Orchard.

Les représentants des médias sont invités à assister à l'événement.

DATE: Mardi, 12 mars 2019 HEURE: 13 h LIEU: Clinique ambulatoire, rez-de-chaussée Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada 1003, boulevard Décarie Montréal (Québec) H4A 0A9

Vous pouvez vous stationner dans le parking souterrain du P3A - 100. Repérez l'entrée Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada et prenez l'ascenseur jusqu'au niveau rez-de-chaussée.

À propos de FOREIGNER

À l'origine de certaines des pièces musicales les plus renommées du Rock and Roll, dont « Juke Box Hero », « Cold As Ice », « Hot Blooded », « Waiting For A Girl Like You », « Feels Like The First Time », « Urgent » et le numéro 1 mondial, « I Want To Know What Love Is », FOREIGNER continue de faire basculer les hit-parades plus de quarante ans après sa création avec un succès continu au Top 200 du Billboard. FOREIGNER occupe également une place importante dans toutes les catégories de la liste Greatest of All Time du Billboard. Le groupe figure régulièrement dans le Top 20 de la radio Classic Rock. En raison de la consistance de son catalogue, le groupe obtient plus de temps d'antenne, qu' Eric Clapton, The Who, Fleetwood Mac, Bon Jovi, U2, Bad Company et beaucoup d'autres de leurs pairs.

À propos de l'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada

Les Hôpitaux Shriners pour enfants est un réseau de santé disposant d'établissements aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Notre personnel se voue à l'amélioration de la qualité de vie des enfants en prodiguant des soins pédiatriques spécialisés, en effectuant de la recherche et en offrant des programmes de formation hors pairs aux professionnels de la santé. L'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada est le seul établissement canadien au sein du réseau des hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l'hôpital est de promouvoir la santé et d'offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche, l'inégalité des membres ou encore la paralysie cérébrale. L'hôpital est engagé envers l'excellence et l'innovation en pratique clinique, en recherche et éducation et s'assure que les patients et leurs familles soient traités avec grande attention, dans un environnement centré sur la famille. Affilié à l'Université McGill, l'hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter d'installations modernes pour parfaire leur formation et leur expérience.

