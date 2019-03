Miralis pourra accroître sa productivité et soutenir sa croissance au Canada et aux États-Unis





Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 1,4 million de dollars à l'entreprise du Bas-Saint-Laurent

SAINT-ANACLET-DE-LESSARD, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Miralis est une entreprise innovante et avant-gardiste en croissance spécialisée dans la création de cuisines haut de gamme et de mobilier permanent sur mesure. Pour accroître sa productivité, elle bénéficiera d'une aide financière remboursable de 1,4 million de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Miralis pourra faire l'acquisition d'équipements de pointe et robotisés, ce qui lui permettra d'augmenter sa capacité de production et ainsi, de soutenir sa croissance au Canada et aux États-Unis.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement d'accélérer l'intégration de la robotisation et de l'automatisation au sein de Miralis, qui pourra ainsi mieux répondre à la demande croissante. Ce sont aussi 25 emplois qui seront créés dans la MRC de Rimouski-Neigette grâce au projet.

Miralis est une entreprise québécoise fondée en 1976 dont la renommée de cuisiniste s'est bâtie grâce à la vision avant-gardiste de l'entreprise et à la qualité des produits offerts. Ses produits, respectueux de la santé et de l'environnement, sont vendus dans quelque 125 points de vente au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Miralis s'est également donné comme mission d'être un chef de file en matière d'innovation dans ses façons de faire comme en témoignent ses installations ultramodernes de 125 000 pieds carrés.

Les collectivités doivent miser sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique et développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.

Citations

« Miralis est une fierté régionale dont la renommée est établie mondialement. Cette entreprise innovante contribue activement au dynamisme économique dans le Bas-Saint-Laurent et tout particulièrement dans la MRC de Rimouski-Neigette, et c'est pourquoi je suis heureux de l'appui du gouvernement du Canada à la réalisation de leur projet qui permettra de poursuivre leur croissance remarquable. Ce type d'appui est essentiel afin que nos régions demeurent en bonne santé au plan économique et créent des emplois de qualité, ce qui permet en fin de compte à nos concitoyens et concitoyennes de mieux y vivre. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« En aidant des entreprises comme Miralis à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Notre secteur d'activités, très dynamique et en plein développement, exige que nous nous renouvelions sans cesse. C'est par l'innovation et par l'amélioration constante de nos façons de faire que nous pouvons répondre aux besoins de nos partenaires et garantir la pérennité de notre entreprise. Grâce à cet appui, nous pourrons acquérir et installer entre autres de l'équipement robotisé, nous permettant non seulement d'accroître notre productivité, mais aussi de créer des postes et d'améliorer la qualité des emplois dans l'usine. »

Daniel Drapeau, président et directeur général, Miralis

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

