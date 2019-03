Mise en garde d'Hydro Ottawa contre des messages textes frauduleux ciblant des clients





OTTAWA, le 11 mars 2019 /CNW/ - La semaine dernière, de nombreux clients ont signalé à Hydro Ottawa qu'ils avaient reçu des messages textes suspects dont l'expéditeur prétendait représenter notre entreprise. Ces messages frauduleux ne proviennent pas d'Hydro Ottawa.

Les messages textes suspects indiquent aux clients qu'ils ont droit à un remboursement et les invitent à cliquer sur un lien pour demander le versement du montant qui leur serait dû. Hydro Ottawa n'envoie pas de messages textes à ses clients concernant la facturation. Les clients ne doivent cliquer sur aucun lien qu'ils reçoivent ainsi.

Hydro Ottawa demande à ses clients de faire preuve de prudence. Si un message texte ou un appel leur semble suspect, les clients devraient demander à l'expéditeur ou à leur interlocuteur de s'identifier. Ils devraient aussi nous appeler au 613?738?6400 pour vérifier s'il s'agit d'une communication légitime.

On recommande aux clients victimes de cette arnaque de communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1?888?495?8501 et le Service de police d'Ottawa au 613?236?1222, poste 5433.

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 332 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

