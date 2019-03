Avis aux médias - Le ministre Sohi participera à la CERAWeek 2019 à Houston, au Texas





OTTAWA, le 11 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, participera les 12 et 13 mars à la CERAWeek - conférence sur l'énergie de la société Cambridge Energy Research Associates qui a lieu à Houston, au Texas. Cet événement annuel rassemble des leaders de l'industrie de l'énergie, des experts, des responsables des politiques et hauts fonctionnaires gouvernementaux, des chefs de file des domaines de la technologie, des finances et de l'industrie ainsi que des innovateurs du secteur des technologies énergétiques de partout dans le monde.

Le ministre Sohi participera à un panel avec les ministres de l'énergie du Brésil, de la Colombie et du Mexique et animera une série de réunions bilatérales avec certains de ses homologues et des leaders de l'industrie de l'énergie.

Le ministre Sohi tiendra également une téléconférence avec les journalistes canadiens.

Téléconférence avec les journalistes canadiens :

Date : Mercredi 13 mars 2019 Heure : 13 h HAC (heure locale) / 14 h HAE



Téléphone : 613-954-9003 / 1 877-413-4814 Code d'accès : 8819146#

