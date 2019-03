Avis aux médias - Nouveaux logements abordables à Clarenville





CLARENVILLE, NL, le 11 mars 2019 /CNW/ - Joignez-vous à Churence Rogers, député de Bonavista-Burin-Trinity au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Lisa Dempster, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador et autre partenaire du milieu pour célébrer l'inauguration du projet d'habitation de New Life Community Church.

Date : 12 mars 2019



Heure : 9 h 30



Endroit : Ville de Clarenville

Chambres du Conseil

99, rue Pleasant

Clarenville (Terre-Neuve-et-

Labrador) A5A 1V9

