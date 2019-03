Loek van den Boog rejoint General Atlantic en tant que conseiller spécial





General Atlantic, l'une des principales sociétés mondiales d'actions de croissance, a annoncé aujourd'hui que Loek van den Boog, ancien Président de Mendix et Myriad, s'est joint à la société en tant que conseiller spécial et Président de General Atlantic Netherlands. M. Van den Boog revient au cabinet après avoir été conseiller spécial du cabinet entre 1996 et 2004. Au cours de son mandat précédent chez General Atlantic, il a siégé à un certain nombre de conseils d'administration de sociétés de portefeuille, dont Global Collect et Patni Computer Systems. À son retour, on s'attend à ce qu'il tire parti de son expertise en logiciels et en technologie et de son vaste réseau pour fournir un soutien et des conseils stratégiques aux équipes de placement et aux sociétés en portefeuille de la compagnie.

L'équipe de conseillers spéciaux de General Atlantic, composée de cadres supérieurs de tous les coins du monde, partagent une expertise approfondie en développement des affaires et des pratiques exemplaires pour appuyer l'objectif de la société d'ajouter une valeur stratégique aux entreprises en croissance qui cherchent à devenir des chefs de file du marché.

"Loek van den Boog apporte une expérience inégalée dans la direction d'entreprises de logiciels à forte croissance, ainsi que dans le développement et l'exécution de stratégies d'expansion internationale", a déclaré Gabriel Caillaux, directeur général et responsable EMEA pour General Atlantic. "Au nom de toute l'équipe de General Atlantic, nous souhaitons la bienvenue à Loek et avons hâte de travailler avec lui."

M. van den Boog est un dirigeant de l'industrie du logiciel, consultant indépendant et investisseur privé. Il est actuellement président du conseil de surveillance de Five Degrees, un fournisseur de technologies bancaires numériques, et conseiller de Vallstein, un fournisseur de premier plan de solutions de gestion des relations bancaires basé à Amsterdam. M. van den Boog a auparavant occupé des postes de direction dans des sociétés internationales de logiciels et a été président ou membre du conseil d'administration de diverses sociétés privées et publiques, notamment Oracle, Mendix, Global Collect, Myriad Group, FICS et Patni Computer Systems, où il a été directeur exécutif et CEO par intérim entre 2009 et 2010.

"Je suis très heureux de retourner chez General Atlantic pour travailler avec ses équipes d'investissement et son portefeuille de sociétés en croissance qui visent le premier rang et perturbe les industries," a déclaré M. van den Boog. "J'espère que l'étendue de la perspective acquise au cours de ma carrière, exécutive, non exécutive et consultative, servira au mieux General Atlantic et ses sociétés en portefeuille."

M. Caillaux a ajouté : " J'aimerais remercier Jan-Michiel Hessels, qui a été conseiller spécial chez General Atlantic pendant cinq ans, pour sa précieuse contribution au cabinet et pour le rôle important qu'il a joué en conseillant et en accélérant la croissance de nos sociétés en portefeuille. Nous lui souhaitons bonne chance pour son prochain chapitre."

Dans la région EMEA, General Atlantic compte 27 professionnels de l'investissement basés dans ses bureaux de Londres, Amsterdam et Munich et investit dans la région depuis 1989 avec un total d'environ 7,5 milliards de dollars investis au 31 décembre 2018. L'entreprise investit dans quatre secteurs clés, dont les services financiers, les soins de santé, la technologie et la consommation. General Atlantic est investi dans un certain nombre d'entreprises à forte croissance basées dans la région EMEA, notamment Adyen, Argus Media, ControlExpert, FlixBus, Greensill, Hemnet, Hyperion Insurance Group, IHS Markit, Joe & the Juice, Kauferportal, ManoMano, Network International, NUCOM Group, Openclassrooms, powercloud, Property Finder, Saxo Bank, Sézane, Studio Modernerna et Typeform.

