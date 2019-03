Le gouvernement du Canada annonce un soutien au secteur de l'acier et de l'aluminium dans l'ensemble du pays





Le gouvernement investit 100 millions de dollars dans les petites et moyennes entreprises

OTTAWA, le 11 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada respecte l'engagement qu'il a pris d'aider les vaillants travailleurs et les entreprises de l'acier et de l'aluminium du Canada.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable des organismes de développement régional du Canada (ODR), l'honorable Navdeep Bains, a annoncé l'octroi d'un financement de 100 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) fabricantes ou utilisatrices d'acier et d'aluminium dans toutes les régions du pays.

L'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), qui est administrée par les ODR, fournira un appui ciblé aux entreprises canadiennes de l'acier, de l'aluminium et de la fabrication. Cet appui prendra la forme de contributions non remboursables qui seront versées aux PME fabricantes ou utilisatrices d'acier et d'aluminium pour des projets d'adoption de nouvelles technologies innovatrices visant à améliorer leur productivité ou leur compétitivité et à créer des emplois hautement spécialisés.

Le secteur canadien de l'acier et de l'aluminium est un joueur important au sein de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement, puisqu'il offre de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne. Le soutien offert aux PME par l'entremise du programme CERI sera uniforme dans toutes les régions du Canada, mais pourra être adapté aux besoins de celles-ci pour qu'elles en profitent au maximum.

Citations

« En réponse aux tarifs injustes et illégaux imposés par les États-Unis qui nuisent aux entreprises et aux travailleurs des deux côtés de la frontière, notre gouvernement a décidé d'appuyer les travailleurs canadiens de l'acier et de l'aluminium ainsi que les utilisateurs de leurs produits de calibre mondial. Notre investissement soutiendra les petites et moyennes entreprises canadiennes qui produisent ou utilisent ces métaux et aidera celles-ci à innover pour augmenter leur productivité, prendre de l'expansion, conquérir de nouveaux marchés et créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les petites et moyennes entreprises de l'acier et de l'aluminium jouent un rôle important au sein de notre économie et de nos communautés en créant de bons emplois pour la classe moyenne. Notre gouvernement reconnaît que les PME sont essentielles à notre économie et qu'en investissant dans leur succès, nous investissons dans le succès de tous les Canadiens. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Les travailleurs de l'acier et de l'aluminium sont une pierre angulaire de l'économie de notre pays. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront les entreprises à s'adapter, à innover pour demeurer concurrentielles sur les marchés mondiaux, ce qui renforcera notre région et sera profitable pour les collectivités et les travailleurs de partout au Canada. »

-- La ministre des Aînés et députée de Hamilton Ouest-Ancaster-Dundas, l'honorable Filomena Tassi

-- Le député de Hamilton Est-Stoney Creek, Bob Bratina

Les faits en bref

Les organismes de développement régional sont une des quatre plateformes phares du Canada pour soutenir l'innovation; les trois autres étant : le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

pour soutenir l'innovation; les trois autres étant : le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du . Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) renforce les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences en fournissant aux entreprises un soutien uniforme à l'échelle nationale, mais adapté à l'échelle régionale, pour favoriser leur productivité et leur expansion et améliorer les grappes technologiques et les écosystèmes d'innovation dans toutes les régions.

Cette initiative devrait soutenir environ 300 PME utilisatrices d'acier et d'aluminium.

En 2017, l'industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium employait plus de 33 500 Canadiens. Sa contribution au produit intérieur brut du Canada était de 8,9 milliards de dollars.

Produits connexes

