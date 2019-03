Le gouvernement du Canada prend des mesures pour prolonger le réseau de train léger sur rail d'Edmonton





EDMONTON, le 11 mars 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures de transport en commun sont essentiels à la croissance économique, à la réduction de la pollution atmosphérique et à la création de collectivités inclusives où tous ont accès aux services publics et aux possibilités d'emploi.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, en compagnie de Jon Carlson, député d'Edmonton-Meadowlark, au nom de l'honorable Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta, et de Don Iveson, maire d'Edmonton, ont annoncé un financement fédéral pour deux importants projets de train léger sur rail (TLR) à Edmonton.

Le projet de TLR Valley Line Ouest constitue la deuxième et prochaine étape de la construction de la ligne Valley. Le projet consiste à prolonger la ligne d'environ 14 kilomètres entre le centre-ville d'Edmonton et la collectivité de Lewis Farms, dans l'ouest de la ville.

Le projet de prolongement du TLR de la ligne Metro Nord-Ouest constitue la première étape de l'agrandissement de la ligne Metro et consiste à prolonger la ligne d'environ 1,5 kilomètre entre l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta et le quartier Blatchford.

Les deux projets amélioreront considérablement le réseau de TLR d'Edmonton en étendant le service à de nouveaux quartiers de la ville, en améliorant l'expérience des usagers, en augmentant l'accessibilité et en jetant les bases de l'expansion et de la croissance futures.

Le gouvernement du Canada investit plus d'un milliard de dollars dans ces deux projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta verse une contribution d'environ 1,17 milliard de dollars par l'entremise du Climate Action Plan, et la Ville d'Edmonton fournit environ 706 millions de dollars.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans de nouveaux réseaux de transport en commun urbain et dans l'extension des services pour que les gens puissent passer moins de temps dans la circulation pour se rendre du travail à la maison, et plus de temps précieux avec leur famille. Ces importants travaux de prolongement du réseau de TLR d'Edmonton permettront aux résidents des collectivités de l'ouest et du nord-ouest de la ville d'accéder facilement au centre-ville, tout en améliorant l'expérience des usagers, en permettant d'accueillir une clientèle croissante et en rendant le réseau de transport en commun plus accessible. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement a toujours pour objectif d'aider les gens à se rendre à l'école, au travail ou à passer du temps avec leurs proches. C'est pourquoi nous nous engageons à investir d'avantage dans les solutions de transport en commun partout en Alberta. Ces investissements feront une grande différence dans la qualité de vie des Edmontoniens et des Albertains. »

L'honorable Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta

« La planification et le développement de notre ville s'appuient sur le fait qu'Edmonton est l'une des villes canadiennes qui connaît la plus forte croissance. Nous entreprenons l'expansion la plus ambitieuse de notre réseau de TLR de notre histoire afin d'assurer une croissance intelligente et durable et de permettre à plus d'un million de personnes de se déplacer. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la collaboration efficace entre tous les ordres de gouvernement, et ce partenariat est nécessaire afin de maintenir ce genre d'investissements importants qui bénéficieront aux générations futures. »

Don Iveson, maire d'Edmonton

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Pour le projet de TLR Valley Line Ouest, le gouvernement du Canada verse 948 560 000 $, le gouvernement de l' Alberta verse 1 038 760 000 $ et la Ville d' Edmonton verse 637 080 000 $.

verse 948 560 000 $, le gouvernement de l' verse 1 038 760 000 $ et la Ville d' verse 637 080 000 $. Pour le projet de prolongement de la ligne de TLR Metro Nord-Ouest, le gouvernement du Canada accorde 127 200 000 $, le gouvernement de l' Alberta 131 200 000 $ et la Ville d' Edmonton 69 600 000 $.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Alberta : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ab-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

