La Fondation Azrieli et la Fondation Brain Canada soulignent la semaine Cerveau en tête dans le cadre d'un programme de subventions de développement des compétences de 1 M$ à l'intention des chercheurs en début de carrière

MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Ensemble, la Fondation Azrieli et la Fondation Brain Canada sont fières de souligner la semaine Cerveau en tête en annonçant les 10 lauréats des subventions de développement des compétences à l'intention des chercheurs en début de carrière. Ces subventions appuient de jeunes chercheurs dont les travaux novateurs approfondiront notre compréhension du cerveau, en santé et dans la maladie.

Financer ce type de recherche tient beaucoup à coeur à Naomi Azrieli, PDG et présidente du conseil de la Fondation Azrieli. « Nous tenons à épauler les chercheurs en début de carrière, car ils sont à un moment crucial de leur cheminement pour faire progresser des projets de recherche novateurs. À leurs débuts, les chercheurs peinent souvent à décrocher une première subvention auprès des sources de financement traditionnelles, car ils s'attaquent à des recherches très risquées mais aux retombées hautement profitables. Or, c'est précisément cela que nous souhaitons encourager. »

Cette initiative offre des débouchés à ceux qui entament une carrière de chercheur au Canada et s'inscrit dans les mesures prioritaires du gouvernement fédéral visant à appuyer les chercheurs en début de carrière qui mènent des travaux de calibre mondial.

Les fonds proviennent de la Fondation Azrieli et de la Fondation Brain Canada, grâce au soutien financier de Santé Canada par le biais du Fonds canadien de recherche sur le cerveau. Les 10 lauréats recevront chacun une subvention de 100 000 $, représentant un investissement total de 1 M$. Les lauréats ont été sélectionnés parmi 84 candidatures reçues dans le cadre d'un appel de demande d'envergure nationale et d'un processus d'examen rigoureux assuré par des chercheurs et cliniciens provenant du Canada et de l'étranger. « La Fondation Brain Canada s'est toujours fait un devoir d'épauler la prochaine génération de chercheurs, affirme Inez Jabalpurwala, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. Grâce à ce nouveau programme de subventions, nous veillons à ce que le Canada dispose d'un excellent bassin de talent, tout en demeurant à l'avant-garde de la recherche sur le cerveau. »

Issus d'établissements partout au Canada, les chercheurs mènent des travaux portant sur des maladies et troubles particuliers, notamment la maladie d'Alzheimer, l'autisme, l'épilepsie et la sclérose en plaques, alors que certains ont des champs d'intérêt multiples. Leurs découvertes pourraient révolutionner notre compréhension du fonctionnement et des dysfonctionnements du système nerveux et de leur incidence sur la santé.

Selon l'un des lauréats, Matthew Parsons, Ph. D., chercheur à l'Université Memorial de Terre-Neuve, « règle générale, pour obtenir du financement, on doit fournir énormément de données préliminaires pour étayer l'hypothèse sur laquelle repose le projet. Une telle contrainte limite les horizons des nouveaux laboratoires qui souhaitent explorer de nouvelles pistes et prendre des risques qui pourraient aboutir à de grandes découvertes. Grâce à la subvention de développement des compétences à l'intention des chercheurs en début de carrière, nos travaux sur la communication entre neurones par rapport aux maladies neurodégénératives peuvent sortir des sentiers battus. Ces recherches sont un excellent complément aux travaux financés par le biais de sources plus conventionnelles. »



Pour obtenir la liste complète des lauréats et leurs photos, cliquez ici.

À propos de la Fondation Azrieli :

Depuis 30 ans, la Fondation Azrieli apporte son soutien financier à des institutions et mène des actions de mécénat sur le terrain. Elle apporte son soutien à huit domaines prioritaires et privilégie le subventionnement de projets à vocation éducative. La Fondation subventionne généreusement la recherche scientifique et médicale, l'enseignement universitaire, l'autonomisation des jeunes et la lutte contre le décrochage, l'éducation sur l'Holocauste, la musique et les arts, l'architecture, et les actions qui améliorent la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du développement. https://azrielifoundation.org/fr/histoire/

À propos de la Fondation Brain Canada et du Fonds canadien de recherche sur le cerveau



La Fondation Brain Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. Depuis 1998, la Fondation Brain Canada s'emploie à démontrer que le cerveau doit être abordé comme un système en soi et complexe, au carrefour d'un éventail de troubles neurologiques, de maladies mentales, de toxicomanies et de lésions cérébrales et médullaires. Cette reconnaissance de la nature distincte du cerveau met en relief la nécessité d'une meilleure collaboration entre disciplines et établissements, de manière à investir de façon plus éclairée dans des recherches sur le cerveau, axées sur des résultats précis qui profiteront aux patients et à leur famille. La vision de La Fondation Brain Canada est de comprendre le cerveau, en santé et dans la maladie, d'améliorer la vie et d'avoir un impact sociétal.

Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau est un partenariat public-privé entre le gouvernement du Canada et la Fondation Brain Canada dont l'objectif est d'encourager les Canadiens à investir davantage dans la recherche sur le cerveau et de maximiser l'incidence et l'efficacité de ces investissements. La Fondation Brain Canada a engagé 115 millions de dollars fournis par plus d'une centaine de donateurs privés et partenaires non fédéraux ainsi qu'une contrepartie de 120 millions de dollars versée par Santé Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://braincanada.ca/fr/.

