Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario feront une annonce concernant le logement abordable dans le nord-ouest de l'Ontario





THUNDER BAY, ON, le 11 mars 2019 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale feront une annonce, le 12 mars 2019, concernant le logement abordable dans le nord-ouest de l'Ontario.

Les médias sont invités à se joindre L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et à l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario.

Date : 12 mars 2019 Heure : 10 h Endroit : 210 Algoma Street South Thunder Bay (Ontario) P7B 3C2

