L'industrie chimique fournit 5,7 mille milliards $ au PIB mondial et soutient 120 millions d'emplois selon un nouveau rapport





L'industrie chimique joue un rôle crucial au sein des économies régionales des quatre coins du monde

NAIROBI, Kenya, 11 mars 2019 /CNW/ - Parallèlement à la quatrième Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE-4) qui s'ouvre, l'ICCA (International Council of Chemical Associations -- Conseil international des associations de l'industrie chimique) publie aujourd'hui une analyse portant sur les contributions de l'industrie chimique à l'économie mondiale, laquelle s'intitule : The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World's Sustainability Challenges (L'industrie chimique mondiale : Stimuler la croissance et relever les défis internationaux de durabilité). Selon le rapport, l'industrie chimique est présente dans presque tous les secteurs de la production de biens, apportant une contribution estimée à 5,7 mille milliards $ au produit intérieur brut (PIB) mondial grâce à des impacts directs, indirects et induits, ce qui représente sept pour cent du PIB de la planète. Elle soutient également 120 millions d'emplois à l'échelle mondiale.

« Les innovations créées et produites par la présence de longue date de l'industrie chimique partout dans le monde ont contribué à inverser le cours de l'histoire humaine. Au fil du temps, les fabricants de produits chimiques sont devenus une partie intégrante de l'économie mondiale et un facilitateur essentiel de technologies qui améliorent la vie des gens de toute la planète », déclare Cal Dooley, secrétaire de conseil de l'ICCA et président et chef de la direction de l'ACC (American Chemistry Council). « Ce rapport établit clairement que l'industrie chimique est un contributeur irremplaçable au PIB mondial, une source d'emplois spécialisés et un grand facilitateur d'avancement des aspects environnementaux, sociaux et économiques du développement durable, comme le prévoient les objectifs de développement durable des Nations Unies. »

Voici quelques-uns des principaux constats du rapport :

L'industrie chimique a directement apporté 1,1 mille milliards $ au PIB mondial et a employé 15 millions de personnes, ce qui en fait le cinquième plus important secteur manufacturier au monde.

Pour chaque 1 $ US généré par l'industrie chimique, 4,20 $ US de plus sont générés ailleurs au sein de l'économie mondiale.

Les sociétés de l'industrie chimique ont dépensé environ 3 mille milliards $ US auprès de leurs fournisseurs en 2017, se procurant des biens et des services requis pour la fabrication de leurs produits. Ces dépenses d'approvisionnement ont fourni environ 2,6 mille milliards $ US au PIB mondial, et ont soutenu 60 millions d'emplois.

L'industrie chimique mondiale a investi environ 51 milliards $ US en recherche et développement (R et D), soutenant 1,7 million d'emplois, et 92 milliards $ US en activités économiques.

Le plus grand contributeur sur les plans du PIB et des emplois est l'industrie chimique de l'Asie-Pacifique, elle qui génère 45 pour cent de la valeur économique annuelle totale du secteur d'activité, et soutient 69 pour cent de l'ensemble des emplois. L' Europe est le deuxième plus important contributeur (fournissant 1,3 mille milliards $ US au PIB total et soutenant 19 millions d'emplois), suivie par l'Amérique du Nord (fournissant 866 milliards $ US au PIB total et soutenant 6 millions d'emplois).

« Cette nouvelle analyse souligne le rôle primordial que joue l'industrie chimique pour stimuler la croissance économique et créer des possibilités économiques pour des millions de personnes partout dans le monde, mais l'impact de cette industrie va au-delà de sa valeur économique », soutient Marco Mensink, directeur général du CEFIC (Conseil européen de l'industrie chimique). « En travaillant de concert avec l'organe environnemental des Nations Unies par l'entremise de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), nous nous engageons pleinement à développer notre capacité à gérer de manière sécuritaire les produits chimiques à chaque étape de la production, du transport, de l'utilisation et de l'élimination. Nous avons d'ailleurs tenu plus de 230 ateliers dans 45 pays. »

L'ICCA a mandaté Oxford Economics pour établir une évaluation détaillée des contributions qu'apporte l'industrie chimique à l'économie mondiale. Le rapport vise à évaluer l'empreinte économique totale de l'industrie chimique -- où la production de produits chimiques ne soutient pas exclusivement les activités propres à l'industrie elle-même (impact direct), mais également celles d'une vaste gamme de secteurs différents tout au long de la chaîne d'approvisionnement (impact indirect découlant de l'approvisionnement en biens intermédiaires) et au sein des effets propres à la rémunération (impact de la paie induit par les dépenses de consommation des travailleurs employés par l'industrie et par les fournisseurs).

« Les produits que l'industrie chimique fabrique transforment la vie des gens en leur donnant accès à de l'eau propre, à des sources d'énergie renouvelable, à des soins médicaux sophistiqués, à des ressources alimentaires stables et nutritives, à des technologies de recyclage, et plus encore », affirme Hiroshi Watanabe, directeur général, JCIA (Japan Chemical Industry Association -- Association de l'industrie chimique du Japon). « En cernant la valeur économique de nos activités, de nos initiatives de recherche et de nos produits, nous constatons toute la portée de l'incidence positive de notre industrie sur la société d'aujourd'hui et le rôle prépondérant que nous jouons dans la création d'une avenue menant à un avenir plus durable. »

Pour obtenir plus d'information et pour télécharger un exemplaire gratuit de ce rapport, visitez le www.icca-chem.org/EconomicAnalysis. Pour en apprendre davantage à propos des contributions de l'ICCA aux 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, consultez le www.icca-chem.org/SDGs.

À propos de l'ICCA

L'ICCA (International Council of Chemical Associations) est une association d'innovateurs, de visionnaires, de prestataires de solutions et de pionniers de la gestion responsable des produits. Grâce aux innovations constantes dans le domaine de la chimie et à l'amélioration continue de la gestion sécuritaire des produits chimiques, l'industrie chimique internationale contribue de façon importante à la pérennité de la société, elle qui améliore la santé humaine, protège l'environnement et favorise la prospérité mondiale. Apprenez-en plus à propos de l'ICCA à l'adresse www.icca-chem.org.

