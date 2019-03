Vision Zéro - La Ville de Montréal dévoile son plan d'action pour des rues plus sécuritaires pour tous





MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et le responsable de l'urbanisme, du transport, et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif, M. Éric Alan Caldwell, ont dévoilé aujourd'hui le plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021, en compagnie de plusieurs représentants d'organismes signataires de la déclaration d'engagement de la collectivité montréalaise.

Intitulé Des assises solides pour mieux travailler ensemble, ce tout premier plan d'action découle d'une mobilisation sans précédent et regroupe des actions concrètes afin d'atteindre l'objectif d'éradiquer les décès et les blessures graves sur le réseau montréalais.

« La sécurité routière peut être améliorée par un ensemble de mesures qui touchent toute la collectivité montréalaise. Il n'y a pas de solution magique, cette démarche doit s'appuyer sur une collaboration étroite et l'adhésion de tous les acteurs concernés afin de véritablement changer de paradigme. Je suis extrêmement fière de cette mobilisation majeure et du travail accompli avec la préparation de ce plan, qui fera une vraie différence dans nos rues », a mentionné la mairesse.

« Le plan d'action que nous dévoilons aujourd'hui est le fruit d'un travail de concertation et est appelé à évoluer, afin de répondre efficacement aux réalités observées sur le terrain. Grâce à la mise en commun de nos expertises et d'une volonté réelle d'agir, nous avons entre les mains un plan concret, prêt à être déployé rapidement, afin d'atteindre notre objectif d'atteindre zéro décès et blessés graves sur notre réseau », a complété M. Caldwell.

À titre d'organisme mobilisateur, la Ville de Montréal a effectué un travail de consolidation de plus de 400 actions provenant de ses partenaires et de ses organismes internes. Ces initiatives ont été synthétisées en 22 actions fédératrices portées par la collectivité montréalaise afin d'agir de façon tangible pour l'amélioration de la sécurité routière. Elles ont ensuite été présentées pour validation au Sommet des partenaires tenu en novembre 2018. Regroupées sous trois thèmes, voici quelques exemples concrets qui seront déployés dès 2019 :

Favoriser la collaboration

Créer une équipe dédiée à Vision Zéro et engager sept personnes supplémentaires pour la mise en oeuvre du plan d'action

Mettre en place une équipe d'analyse post-collision mortelle

Faire évoluer les mentalités

Travailler sur les 3 thématiques importantes : la traversée de la rue, les véhicules lourds et la gestion des vitesses

Transformer le système routier

Mettre en place un « Programme de sécurisation aux abords des écoles »

Ajouter davantage de feux pour piétons avec décompte numérique

Rappelons que pas moins de 31 organisations ont signé la déclaration d'engagement d'adhérer aux principes de la Vision Zéro en sécurité routière et en faire la promotion :

Association du camionnage du Québec

Bureau des relations gouvernementales

Bureau du taxi

CAA Fondation

CAA Québec

Centre d'écologie urbaine de Montréal

Coalition vélo de Montréal

Conseil régional de l'environnement - Montréal

Direction régionale de santé publique

Équipe Salut Clément

Ex Aequo

Fondation David Suzuki

Piétons Québec

Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec

Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain

Service de la concertation des arrondissements

Service de l'urbanisme et de la mobilité

Service de police de la Ville de Montréal

Service de sécurité incendie de Montréal

Service des infrastructures du réseau routier

Service du matériel roulant et des ateliers

Société de l'assurance automobile du Québec

Société canadienne du cancer

Société Logique

Société de transport de Montréal

Stationnement de Montréal

Table de concertation des aînés de l'île de Montréal

Trajectoire Québec

Vélo fantôme

Vélo Québec

Vivre en Ville

Le plan d'action peut être consulté en ligne sur ville.montreal.qc.ca/visionzero.

