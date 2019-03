Avis aux médias - La ministre Ng rencontrera des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs à Oakville





TORONTO, le 11 mars 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada, l'honorable Mary Ng, se rendra à Oakville pour rencontrer des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs. Elle discutera avec eux des politiques gouvernementales et autres types de soutien, et elle expliquera les mesures prises par le gouvernement fédéral pour aider les petites entreprises à démarrer, à prendre de l'expansion et à conquérir de nouveaux marchés. L'événement sera ouvert aux médias.

Événement : Discussion informelle avec des représentants de la Chambre de commerce d'Oakville et du Halton Region Global Business Centre



Date : Le mardi 12 mars 2019



Heure : De 8 h 30 à 9 h 15



Lieu : Holiday Inn Oakville Centre

590 Argus Road

Oakville (Ontario)

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 10:10 et diffusé par :