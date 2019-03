Le Musée de la civilisation accueille 200 enfants issus de milieux moins favorisés





QUÉBEC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la relâche scolaire, le Musée de la civilisation a accueilli 200 jeunes provenant de milieux moins favorisés. Ces derniers ont pu vivre une expérience enrichissante en bénéficiant d'un accès privilégié aux activités spéciales de la relâche, laquelle s'est déroulée du 2 au 10 mars 2019 sous le thème de « l'envers du décor ».

Une journée VIP au Musée

C'est grâce au succès de sa campagne de sociofinancement participatif « Tout un monde pour 30 $ » - sur le site de La Ruche - que la Fondation du Musée de la civilisation a pu recueillir les 6 000 $ nécessaires à l'organisation d'une telle journée. Accompagnement par un guide-animateur à travers les différentes activités offertes par le Musée de la civilisation, transport, collation, lunch santé au Café 47 et cadeau-souvenir : tout a été pensé afin d'offrir à ces jeunes une expérience mémorable.

Le directeur de la mise en marché et du mécénat du Musée de la civilisation, Yann Dubor, est persuadé qu'une seule visite au Musée peut faire une différence dans le cheminement de ces enfants. Selon lui, « la culture fait partie intégrante de leur cheminement. Il est donc primordial que chaque enfant puisse avoir accès à ce lieu culturel, peu importe le milieu d'où il vient. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu accueillir ces 200 enfants pour qu'ils puissent, eux aussi, découvrir, apprendre et s'émerveiller à travers les expositions et activités que nous proposons. » Les enfants participants ont été sélectionnés par des organismes communautaires reconnus tels que Le Pivot, la Joujouthèque Basse-ville, le Carrefour des enfants de Saint-Malo et le Centre famille Haute-ville.

Du plaisir pour tous

Avec sa variété d'activités ludiques et amusantes, la programmation proposée cette année a su enchanter les petits comme les plus grands! Lors de sa visite au Musée le mardi 5 mars, monsieur Nicolas Fleury, chef - Relations avec le milieu Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches chez Hydro-Québec, s'est dit impressionné par l'offre d'activités spéciales de la relâche destinée aux familles. : « Hydro-Québec a adopté en 2019 une nouvelle directive d'engagement social, qui vise à maximiser l'impact social de ses contributions.



Nous souhaitons que les activités menées dans le cadre du programme de dons et commandites se traduisent par des changements positifs et durables, de nature environnementale, économique ou sociale. Nous sommes ravis de constater, chaque année, que l'équipe du Musée de la civilisation réussit à offrir une panoplie d'activités familiales tant éducatives qu'amusantes, et que cela permet d'avoir un impact positif durable pour tous les jeunes participants ».

Quelque 22 000 visiteurs ont franchi les portes de l'institution dans la période du 2 au 10 mars 2019.

La relâche scolaire au Musée de la civilisation est une présentation d'Hydro-Québec.

