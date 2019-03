Le gouvernement du Canada aide plus de jeunes montréalais à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour réussir





14?500 jeunes en ont bénéficié depuis 2015

MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW/ - Pour que le Canada prospère, il faut que les jeunes Canadiens entreprennent des carrières enrichissantes. En aidant les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour avoir une chance réelle de réussir, nous investissons dans notre plus grand atout : nos gens.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a parlé de la Stratégie emploi jeunesse du Canada et a souligné ses succès à Montréal.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a versé plus de 63,5 millions de dollars à des organismes de Montréal pour des programmes qui appuient la formation professionnelle et des possibilités d'emploi intéressantes pour les jeunes Canadiens. Grâce à ces efforts concertés, environ 14?500 jeunes ont reçu de la formation et ont obtenu un emploi dans le cadre de l'un des trois volets de la Stratégie emploi jeunesse : Connexion compétences, Objectif carrière et Emplois d'été Canada.

La ministre Hajdu a pris la parole lors d'un événement avec Accès-Travail de Montréal, qui a reçu plus de 1,25 million de dollars de Connexion compétences pour son projet. Le projet soutient de jeunes Canadiens qui font face à des obstacles à l'emploi à acquérir des compétences professionnelles et de l'expérience de travail rémunéré auprès d'entreprises locales dans des domaines comme l'entretien, le service à la clientèle, la livraison et la distribution.

« Nous savons que nos communautés sont plus saines et plus fortes lorsque tout le monde y participe pleinement. Soutenir les jeunes dans leur transition vers le marché du travail et leur donner la formation dont ils ont besoin pour réussir est la clé pour faire croître notre économie et renforcer notre classe moyenne. C'est ce que nous réussissons à faire grâce à la Stratégie emploi jeunesse et nous espérons que cela se poursuivra pendant de nombreuses années. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

de demain prospère, il faut que les jeunes puissent faire les études et acquérir l'expérience professionnelle nécessaires pour lancer leur carrière. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse afin d'aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour décrocher un emploi de qualité et le conserver. Comme annoncé dans le budget de 2018, le gouvernement s'est engagé à affecter 448,5 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à la Stratégie emploi jeunesse. Cet investissement permettra d'assurer l'augmentation du nombre d'occasions d'emplois offertes aux jeunes Canadiens et financées par le programme Emplois d'été Canada .

. Connexion compétences aide les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi, notamment les chefs de famille monoparentale, les jeunes handicapés, les jeunes nouvellement arrivés au pays et les jeunes des régions rurales et éloignées, à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver un emploi ou à retourner aux études.

Le programme Objectif carrière aide les diplômés de niveau postsecondaire à faire la transition vers le marché du travail au moyen de stages rémunérés, et leur offre l'information et l'expérience dont ils ont besoin pour faire un choix de carrière éclairé, trouver un emploi ou poursuivre leurs études.

Le programme Emplois d'été Canada verse des fonds à des organismes sans but lucratif, à des employeurs du secteur public et à de petites entreprises comptant 50 employés ou moins pour qu'ils créent des emplois d'été pour les jeunes de 15 à 30 ans.

