Zurich Canada nomme une nouvelle chef des Biens

TORONTO, 11 mars 2019 /CNW/ - Yvonne Steiner est chef des Biens chez Zurich Canada.

Par cette nomination, qui prend effet le 15 avril, son premier jour chez Zurich, Steiner devient membre de l'équipe de direction de Zurich Canada et relève du chef de la direction de Zurich Canada, Saad Mered.

En tant que chef des Biens, Steiner est appelée à piloter la gestion d'un ensemble diversifié de portefeuilles d'assurance de première partie, à stimuler la croissance des résultats de souscription rentables, à développer un état d'esprit orienté client, à diriger l'innovation et l'évolution des offres, ainsi qu'à élaborer des stratégies de gestion durables des talents au sein de l'unité des Biens de Zurich Canada. Dans l'exercice de ses fonctions, elle dirigera une équipe de souscripteurs tournés vers les marchés, dans les secteurs de l'immobilier commercial, de l'énergie, de la construction et de la marine. D'autre part, travaillant en étroite collaboration avec d'autres dirigeants de Zurich Canada, elle contribuera à coordonner l'exécution efficace de la gestion de portefeuilles, de la gestion de la distribution, des services de gestion des risques et des sinistres.

Steiner arrive chez Zurich avec près de 20 ans d'expérience fort variée dans les opérations de courtage, la gestion des risques et la souscription. Elle a occupé des postes à responsabilités croissantes chez Finning International et GCAN Insurance Company (anciennement Gerling Global) et Swiss Re. Au cours de ses 11 années chez Swiss Re, Steiner, alors qu'elle était basée à Zurich, a travaillé sur le marché international et a dirigé l'équipe chargée des biens et de l'énergie lors de son affectation au Canada. Encore récemment, elle occupait le poste de chef de la division Global Specialty Lines (lignes spécialisées mondiales) de la RSA au Canada.

« Nous sommes très heureux de compter parmi nous une dirigeante de la trempe d'Yvonne », se réjouit Mered, ajoutant que « son leadership et ses antécédents confirmés, alors que nous poursuivons notre transformation, seront déterminants en nous aidant à mettre en oeuvre nos stratégies sur le marché. »

