Des acteurs majeurs du secteur convergent pour faire évoluer CXL, une nouvelle interconnexion pour les processeurs à haute vitesse pour des performances exceptionnelles dans les centres de données





Alibaba, Cisco, Dell EMC, Facebook, Google, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Intel Corporation et Microsoft ont annoncé aujourd'hui la formation d'un nouveau groupe de normes de l'industrie dédié à l'avancement de Compute Express Link (CXL), une nouvelle interconnexion haut débit processeur-à-périphérique et processeur-à-mémoire conçue pour accélérer les performances des centres de données de nouvelle génération. Le groupe de sociétés a également validé la spécification CXL 1.0, une norme industrielle ouverte qui offre des performances exceptionnelles pour les modèles d'utilisation émergents tout en prenant en charge un écosystème ouvert pour les accélérateurs de centre de données et autres améliorations visant à obtenir une grande vitesse.

La spécification CXL 1.0 est disponible dès maintenant

La spécification CXL 1.0 permet une interconnexion efficace et à grande vitesse entre les processeurs et les améliorations de plateforme et accélérateurs de la charge de travail, tels que les GPU, les FPGA et autres solutions d'accélérateur spécifiquement conçues. Cette technologie repose sur l'infrastructure bien établie PCI Express® (PCIe®), exploitant l'interface physique et électrique PCIe 5.0 pour fournir un protocole avancé dans trois domaines clés :

1. Protocole I/O

2. Protocole de mémoire, permettant initialement à un hôte de partager de la mémoire avec un accélérateur

3. Interface de cohérence

La technologie CXL maintient la cohérence de la mémoire entre l'espace mémoire du processeur et celle des périphériques connectés, ce qui permet un partage des ressources pour des performances supérieures, une complexité réduite de la pile d'éléments logiciels et une réduction du coût système global. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer simplement sur les charges de travail cibles, plutôt que sur le matériel de gestion de la mémoire redondante au sein de leurs accélérateurs. CXL a été conçue comme une interface à norme ouverte de l'industrie pour les communications à haut débit, car les accélérateurs sont de plus en plus utilisés pour compléter les processeurs afin de prendre en charge des applications émergentes telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. La spécification est à la disposition des entreprises qui rejoignent le Consortium CXL.

Rejoignez les leaders de l'industrie participant à la technologie CXL

Les sociétés promotrices fondatrices représentent un large éventail de compétences dans le secteur et incluent des fournisseurs de services en nuage, des fabricants d'équipement d'origine dans le domaine des communications et dans le domaine des systèmes de premier plan. Le groupe est en train de se constituer en tant qu'organisme à norme ouverte. En outre, des efforts sont en cours pour créer des utilisations innovantes exploitant la technologie CXL ainsi que pour développer la spécification CXL 2.0 afin de renforcer les fonctionnalités et les capacités techniques de la norme. Pour savoir comment participer, contactez admin@computeexpresslink.org.

À propos de Compute Express Link

Compute Express Link (CXL) est une technologie d'interconnexion haute vitesse de processeurs qui accélère les performances des centres de données de nouvelle génération. Alibaba, Cisco, Dell EMC, Facebook, Google, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Intel Corporation et Microsoft ont décidé de former un groupe de normes ouvertes de l'industrie chargé d'élaborer des spécifications techniques qui facilitent des performances exceptionnelles pour les modèles d'utilisation émergents tout en prenant en charge un écosystème ouvert pour les accélérateurs de centres de données et autres améliorations visant à obtenir une grande vitesse. Pour plus d'informations sur le Consortium CXL, veuillez visiter le site www.computeexpresslink.org.

PCI-SIG, PCI Express et PCIe sont des marques déposées de PCI-SIG. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Déclarations de soutien des promoteurs de la technologie CXL

Alibaba

« Alibaba se félicite de soutenir le développement mondial et la collaboration ouverte de l'écosystème CXL. En tant qu'innovateur technologique dans les domaines des infrastructures et de l'informatique en nuage, nous espérons piloter le développement de CXL avec d'autres acteurs de premier plan du secteur, en offrant des avantages plus concrets à nos clients et à la communauté dans son ensemble. »

Qiang Liu, directeur principal, service des infrastructures d'Alibaba, groupe Alibaba

Dell EMC

« Dell EMC est ravie de faire partie du Consortium CXL aux côtés de sociétés de premier plan promulguant également cette technologie. Cela nous encourage de constater la véritable ouverture de CXL et nous espérons que d'autres acteurs de l'industrie vont se joindre à cet effort. La synergie entre CXL et Gen-Z est évidente et toutes deux vont constituer des éléments importants de la prise en charge de l'infrastructure cinétique de Dell EMC en cette ère des données. »

Robert Hormuth, vice-président et associé, directeur de la technologie, Systèmes de serveurs et d'infrastructure, Dell EMC

Facebook

« Facebook est ravie de rejoindre CXL en tant que membre fondateur pour rendre possible et promouvoir un écosystème ouvert d'accélérateurs basé sur des normes pour des systèmes efficaces et avancés de nouvelle génération. »

Vijay Rao, directeur de la technologie et de la stratégie chez Facebook

Google

« Google soutient la collaboration ouverte au sein de Compute Express Link. Nos clients bénéficieront du riche écosystème que CXL rendra possible pour les technologies d'accélérateurs, de mémoire et de stockage. »

Rob Sprinkle, responsable technique, Infrastructure des plateformes, Google LLC

HPE

« Chez HPE, nous pensons qu'il est essentiel de pouvoir composer des ressources informatiques via des interfaces ouvertes si l'on veut que notre secteur puisse suivre le rythme des exigences d'un avenir axé sur les données et l'IA. Nous félicitons Intel d'avoir ouvert l'interface au processeur. CXL va aider les clients à utiliser les accélérateurs plus efficacement et s'harmonisera parfaitement avec la norme ouverte d'interconnexion à mémoire sémantique Gen-Z afin de contribuer à la création de systèmes entièrement composables et optimisés pour la charge de travail. »

Mark Potter, directeur de la technologie chez HPE et directeur de Hewlett Packard Labs

Huawei

« En tant que fournisseur leader du secteur, Huawei va jouer un rôle important dans la contribution à cette spécification technologique. Les produits informatiques intelligents de Huawei, qui intègrent la puce, les composants d'accélération et la gestion intelligente, en plus de la conception système optimisée et innovante d'Huawei, peuvent fournir des solutions de bout en bout qui améliorent considérablement le déploiement et l'efficacité système des centres de données. »

Zhang Xiaohua, directeur général de l'unité commerciale Systèmes informatiques intelligents de Huawei

Intel

« CXL représente une étape importante pour l'informatique centrée sur les données et constituera une norme fondamentale pour un écosystème d'accélérateurs ouvert et dynamique. Comme USB et PCI Express, également cofondés par Intel, nous pouvons nous attendre à une nouvelle vague d'innovations au sein du secteur et à une meilleure valeur fournie au client grâce à la norme CXL. »

Jim Pappas, directeur des Initiatives technologiques, Intel Corporation

Microsoft

« Microsoft rejoint le Consortium CXL pour participer au développement de nouvelles normes sectorielles de bus afin de permettre les futures générations de serveurs cloud. Microsoft croit fermement en la collaboration au sein de l'industrie pour stimuler l'innovation de pointe. Nous sommes impatients de combiner les efforts du Consortium avec nos propres réalisations matérielles accélérées pour faire évoluer les charges de travail émergentes résultant de l'apprentissage en profondeur ou de l'informatique haute performance, et ce pour le profit de nos clients. »

Dr Leendert van Doorn, ingénieur éminent d'Azure, Microsoft

Déclaration de soutien de l'industrie

Consortium Gen-Z

« En tant que consortium fondé pour encourager la création d'un écosystème ouvert pour la mémoire et les architectures de calcul de prochaine génération, Gen-Z est heureux de l'arrivée de Compute Express Link (CXL) au sein de l'industrie et nous nous réjouissons des possibilités de collaboration future entre nos organisations. »

Kurtis Bowman, président du Consortium Gen-Z

