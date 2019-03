Le chef de file mondial de l'excellence du service pour le secteur de l'évaluation présente des titres de compétences numériques





Les commanditaires d'examens de Prometric peuvent maintenant mettre des titres de compétences numériques à la disposition des candidats aux examens par l'entremise de Credly

BALTIMORE, 11 mars 2019 /CNW/ - Prometric a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Credly qui permet à ses commanditaires d'examens de décerner des titres numériques aux personnes qualifiées. Grâce à cet accord, les personnes qui obtiennent une certification de l'un des commanditaires d'examens de Prometric ont la possibilité de recevoir un titre de compétence numérique hébergé sur la plateforme Acclaim de Credly.

«?Prometric est ravie d'élargir la gamme de produits à valeur ajoutée qu'elle offre à ses clients grâce à sa relation avec Credly?», a déclaré Charlie Kernan, le chef de la direction de Prometric. «?Prometric collabore depuis longtemps avec les principaux organismes du secteur délivrant des titres de compétences au développement et à la prestation de services d'évaluation de haute qualité qui permettent aux individus de démontrer et d'obtenir la reconnaissance de leurs talents et de leurs capacités. Par l'entremise de Credly, nous offrons à nos clients la meilleure solution pour qu'ils fournissent facilement à leurs candidats aux examens un titre de compétence numérique sécurisé et validé.?»

Le titre de compétence numérique permet aux personnes de partager en ligne leurs réalisations aptes à l'emploi par l'intermédiaire des réseaux professionnels et sociaux. Les possesseurs de titres de compétences peuvent utiliser cet enregistrement vérifié de leurs compétences et connaissances spécifiques pour se différencier des autres professionnels dans leur domaine. Les employeurs peuvent, à leur tour, facilement identifier les détenteurs de titres de compétences demandés qui possèdent des compétences et une expertise vérifiées.

«?Certaines des marques les plus reconnues au monde font confiance à Prometric pour répondre à leurs besoins d'examens à enjeux élevés?», a déclaré Jonathan Finkelstein, le chef de la direction de Credly. «?Ces marques doivent permettre à leurs employés, membres et étudiants de disposer de preuves transférables et vérifiées des connaissances ou des compétences qu'elles possèdent. Ce faisant, les titres de compétences numériques Credly aident à transformer l'énorme valeur latente d'une évaluation terminée ayant des enjeux élevés en une opportunité tangible pour le détenteur de titres de compétences.?»

À propos de Prometric

Prometric permet aux fournisseurs d'examens du monde entier de développer leurs programmes de délivrance de titres de compétences grâce à des solutions de développement et de fourniture d'examens qui définissent la norme en matière de qualité et d'excellence. Prometric propose une approche à la fois exhaustive et fiable en termes de conseil, de développement, de gestion et de fourniture de programmes au sein d'un environnement technologique intégré, via le réseau d'examens le plus sécurisé au monde, qui couvre plus de 180 pays, ou via des services d'examens en ligne. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à @PrometricGlobal et à www.linkedin.com/company/prometric /.

À propos de Credly

Credly aide le monde à parler la même langue lorsqu'il s'agit de connaissances, de compétences et de capacités des personnes. Des milliers d'employeurs, d'organismes de formation, d'associations, de programmes de certification et d'initiatives de perfectionnement des effectifs utilisent Credly pour aider les personnes à traduire leurs expériences d'apprentissage en opportunités professionnelles en utilisant des titres de compétences numériques fiables et portables. Credly permet aux entreprises d'attirer, d'engager, de développer et de fidéliser les talents grâce à des outils dédiés aux entreprises qui génèrent des éléments de connaissance fondés sur des données pour combler les lacunes en matière de compétences et pour mettre en évidence les opportunités par l'entremise d'un réseau mondial inégalé d'émetteurs de titres de compétences. Révélez le potentiel des effectifs. Credly.com

SOURCE Prometric

