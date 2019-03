Le leader mondial de l'excellence de service pour l'industrie de l'évaluation introduit les accréditations numériques





Les commanditaires de tests de Prometric peuvent désormais mettre les accréditations numériques à la disposition des utilisateurs via Credly.

BALTIMORE, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- Prometric a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Credly qui permet à ses commanditaires de tests d'octroyer des accréditations numériques à des personnes qualifiées. Grâce à cet arrangement, les personnes qui obtiennent une certification de l'un des commanditaires de tests Prometric ont la possibilité de recevoir une accréditation numérique hébergée sur la plateforme Acclaim de Credly.

« Prometric est ravi d'élargir la gamme de produits à valeur ajoutée que nous fournissons à nos clients grâce à notre relation avec Credly », a déclaré Charlie Kernan, président-directeur général de Prometric. « Prometric collabore depuis longtemps avec les principales organisations d'accréditation du secteur dans le développement et la fourniture de services d'évaluation de haute qualité qui permettent aux individus de démontrer et de faire reconnaître leurs talents et leurs capacités. Grâce à Credly, nous proposons à nos clients la meilleure solution pour fournir facilement des accréditations numériques sécurisées et validées à leurs candidats. »

Les accréditations numériques permettent aux individus de partager en ligne leurs accomplissements prêts à l'emploi via des réseaux professionnels et sociaux. Les détenteurs d'accréditation peuvent utiliser ce dossier vérifié de leurs compétences et connaissances spécifiques pour se différencier des autres professionnels de leur domaine. Les employeurs peuvent, à leur tour, identifier facilement les détenteurs d'accréditation convoitée qui possèdent des compétences et une expertise vérifiées.

« Certaines des marques les plus reconnues au monde font confiance à Prometric pour exécuter leurs besoins en tests à enjeux élevés », a déclaré Jonathan Finkelstein, PDG de Credly. « Quand elles le font, ces marques doivent donner à leurs employés, à leurs membres et à leurs étudiants des preuves vérifiables et portables des connaissances ou des compétences démontrées. Ce faisant, les accréditations numériques de Credly aident à convertir l'énorme valeur latente d'une évaluation à enjeux élevés achevée en une opportunité tangible pour le bénéficiaire de l'accréditation. »

À propos de Prometric

Prometric permet aux commanditaires de tests du monde entier de faire progresser leurs programmes d'accréditation par le biais de solutions de développement et de fourniture de tests qui établissent la norme en matière de qualité et d'excellence du service. Prometric propose une approche complète et fiable pour conseiller, développer, gérer et exécuter des programmes dans un environnement intégré, technohabilité sur le réseau de test le plus sécurisé au monde, dans plus de 180 pays, ou par le biais de services de test en ligne. Pour plus d'informations, visitez www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @PrometricGlobal et www.linkedin.com/company/prometric /.

À propos de Credly

Credly aide le monde à parler un langage commun en matière de connaissances, compétences et capacités de chacun. Des milliers d'employeurs, d'organismes de formation, d'associations, de programmes de certification et d'initiatives de développement de la main-d'oeuvre utilisent Credly pour aider les utilisateurs à transformer leurs expériences d'apprentissage en opportunités professionnelles à l'aide d'accréditations numériques fiables, portables et numériques. Credly permet aux entreprises d'attirer, d'impliquer, de développer et de retenir leurs talents grâce à des outils destinés aux entreprises qui génèrent des informations basées sur les données pour combler les lacunes en compétences et mettre en évidence les opportunités via un réseau mondial inégalé d'émetteurs d'accréditations. Libérer la main-d'oeuvre. Credly.com

