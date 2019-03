First State Investments, important investisseur dans le secteur des infrastructures, poursuit sa croissance en Amérique du Nord en dotant son équipe de direction de quatre nouveaux membres de haut rang





NEW YORK, 11 mars 2019 /CNW/ - First State Investments, l'un des principaux investisseurs mondiaux en infrastructures, ayant sous sa gestion plus de 8 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui avoir doté son équipe d'infrastructure Amérique du Nord de quatre nouveaux membres de haut rang, une réponse directe à la demande croissante des investisseurs institutionnels pour des placements en infrastructures.

Les quatre membres, qui possèdent tous une vaste expérience de l'infrastructure américaine, viennent s'ajouter à l'équipe d'infrastructure de First State Investments, laquelle compte désormais plus de 50 professionnels en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Danny Latham, associé, Investissements en infrastructures, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir les quatre nouveaux membres de haut rang dans notre équipe nord-américaine. Leur expérience hétérogène renforcera notre capacité de créer, exécuter et gérer des transactions hors marché pour nos clients. Nos perspectives du secteur des infrastructures restent positives et nous sommes convaincus que notre équipe nord-américaine, qui grandit, est prête à tirer parti de ces tendances. »

Abondant dans le même sens, Chris McArthur, associé, Investissements en infrastructures, a déclaré : « Les nouvelles recrues apportent un éclairage sur les secteurs de l'énergie, de l'eau et des transports en Amérique du Nord, sans parler des relations poussées dans l'ensemble de ces secteurs. En particulier, le secteur des transports a besoin d'investissements importants et reste un domaine relativement peu exploité à ce jour. »

John Ma entre chez First State Investments en tant que directeur, avec 20 ans d'expérience du domaine des infrastructures, et, à ce titre, supervisera l'émergence et l'évaluation de nouvelles possibilités d'investissement en Amérique du Nord. Encore récemment, alors chef de cabinet de l'Administration portuaire de New York et du New Jersey, il a exercé des fonctions de direction étant chargé de superviser les principaux actifs infrastructuraux de la région. Fait notable, il a joué un rôle de premier plan dans de grands projets, dont le réaménagement du terminal B de La Guardia, un projet de 4 milliards de dollars, et le remplacement du pont Goethals, qui s'élève à 1,5 milliard. Auparavant, il a dirigé chez Goldman Sachs, aux États-Unis, le Service conseil en infrastructure.

Diloshini Seneviratne va siéger au conseil d'administration des sociétés qui ont une responsabilité de surveillance à l'égard de certains fonds de First State Investments. Avant cette nomination, elle était responsable du développement, du montage et du lancement du portefeuille d'infrastructures CALSTRS. Auparavant, elle a géré des placements immobiliers pour CalPERS.

Leigh Cruess se joint à la société, en tant que conseiller principal, après 18 ans chez Enbridge, où il a occupé des postes de direction couvrant le secteur de l'énergie dans son ensemble. Avant, il était directeur général de l'expansion chez UtiliCorp, à Kansas City, où il a créé des possibilités d'acquisition d'entreprises réglementées et non réglementées aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays de l'OCDE. Par ailleurs, il a siégé à plusieurs conseils d'administration de sociétés ouvertes et fermées.

Terry Mah se joint également à l'équipe, à titre de conseiller principal, dans le prolongement d'une carrière menée dans le secteur de l'eau, après près de 20 ans au sein du groupe Veolia. Chez Veolia, et encore récemment directeur, Amérique du Nord, il était responsable de la gestion d'une entreprise qui a embauché 8 000 personnes dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de l'environnement.

Commentant le contexte, Heather Brilliant, directrice générale, Amériques, et directrice de l'exploitation par intérim, a déclaré : « L'infrastructure demeure attrayante pour les investisseurs institutionnels en raison des rendements plus élevés et de la stabilité que présente cette catégorie d'actifs. Nos quatre nouvelles nominations nous aideront à poursuivre nos ambitions de croissance et à renforcer notre capacité de servir des clients institutionnels à travers les Amériques, et je suis heureuse d'accueillir ces professionnels chevronnés, au sein de l'équipe, respectivement. »

L'équipe d'infrastructure de First State Investments prend des participations importantes dans des sociétés, souvent détenues à 100 %, de quoi assurer une collaboration et un partenariat efficaces avec l'équipe de direction des sociétés en question. Étant investisseur à long terme, l'équipe, par cette gouvernance et cette surveillance interactive, en vient à atténuer les risques et à améliorer les rendements ajustés en fonction des risques potentiels. D'autre part, cette approche permet également à l'équipe d'apporter une contribution stratégique aux questions ESG, à la stratégie commerciale, aux dépenses d'exploitation et en immobilisations, à la structure du capital et à tous les autres facteurs clés de valeur.

À propos de First State Investments

First State Investments est un gestionnaire d'actifs mondial ayant des bureaux en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. First State Investments a sous sa gestion un portefeuille totalisant 143,8 milliards de dollars (au 31 décembre 2018) pour le compte d'investisseurs institutionnels, de caisses de retraite, de grossistes, de plateformes d'investissement, de conseillers financiers et de leurs clients du monde entier.

First State Investments offre des capacités d'investissement dans une gamme de classes d'actifs et de secteurs d'investissement spécialisés, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples et les infrastructures directes. Son approche en matière d'investissement est guidée par son engagement à faire bénéficier aux investisseurs les meilleurs résultats possibles à long terme.

First State Investments (US) LLC est une société de conseil en placements inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis.

