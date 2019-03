Une deuxième École d'été en art-thérapie à l'UQAT





ROUYN-NORANDA, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Avec le grand succès que l'évènement a connu l'an passé, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) tiendra une deuxième École d'été en art-thérapie à son campus de Rouyn-Noranda. Cette initiative, qui aura lieu du 1er au 16 juin 2019, représente une occasion unique pour les intéressés de cette approche de parfaire leurs connaissances tout en permettant d'élargir leur réseau de contacts. Plusieurs activités sont offertes à toutes les clientèles (débutante, avancée et grand public). Il est possible de s'inscrire à une ou plusieurs activités.

Rappelons que l'UQAT est la seule université en Amérique du Nord à offrir des formations de deuxième cycle en art-thérapie en français. «?Encore une fois, l'UQAT se démarque en offrant un produit unique dans un créneau de plus en plus en demande. Cela fait 22 ans que l'UQAT s'est lancée dans la formation de l'art-thérapie, ce qui a permis de diplômer des centaines de personnes et d'offrir des formations continues dans le domaine à de nombreuses reprises. De plus, nos professeurs et chargés de cours se distinguent sur la scène internationale par leur enseignement pratique et leurs champs de recherche variés. L'École d'été en art-thérapie est un projet qui nous tenait à coeur et qui permettait de mettre en valeur cette expertise?», explique Jacinthe Lambert, professeure en art-thérapie à l'UQAT. Les participants de l'année dernière ont fortement apprécié la formule intensive d'une école d'été qui a permis de créer une chimie entre différentes clientèles en provenance de partout au Québec.

COURS UNIVERSITAIRES CRÉDITÉS

L'École d'été en art-thérapie 2019 offre la possibilité d'assister à deux cours universitaires dans une formule intensive. Il est possible de s'inscrire à un ou deux cours universitaires de 45 heures chacun, soit L'imaginaire en art-thérapie (1er au 7 juin) et L'approche jungienne en art-thérapie (10 au 16 juin). Pour réaliser ces cours, il faut répondre aux exigences d'admission du microprogramme de 2e cycle en art-thérapie.

FORMATIONS CONTINUES

Deux activités sont également offertes par le Service de la formation continue de l'UQAT. La formation débutante Art-thérapie : outils de transition et de développement (8 juin) s'adresse à des personnes qui n'ont pas nécessairement des connaissances en art-thérapie (professionnels de la santé, des services sociaux, de l'éducation ainsi que le personnel d'organismes communautaires, d'entreprises privées ou publiques). La formation avancée Expérimentation de la notion de cadre dans la confection d'une marionnette (14 et 15 juin) s'adresse aux personnes qui ont entrepris un programme de formation en art-thérapie ou qui sont des art-thérapeutes en exercice.

ACTIVITÉ OFFERTE AU GRAND PUBLIC

L'activité «?Les multiples visages de l'art-thérapie?», qui se déroulera le 14 juin, vise à présenter au grand public des exemples concrets d'interventions cliniques, de recherches ou de créations. Six étudiantes en art-thérapie feront une présentation qui touchera différentes clientèles, telles que les femmes en état d'itinérance ou les autochtones; différents thèmes tels que l'utilisation de l'art-thérapie pour améliorer le bien-être ou l'estime de soi; ainsi que des concepts tels que les ressentis corporels «?embodiment?» ou les stratégies d'effacement du client «?ghosting?».

Les personnes présentes pourront également visiter une exposition d'oeuvres en lien avec ces présentations.

INFORMATION

Consultez le site Web pour connaître tous les détails des activités et pour s'inscrire : uqat.ca/ecole-art-therapie.

Les participants de l'extérieur de Rouyn-Noranda peuvent bénéficier d'un service d'hébergement à moindre coût aux résidences de l'UQAT.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

